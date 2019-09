Google lanza Play Pass, un servicio de suscripción similar a Apple Arcade

Getty Images

Google anunció el lunes el lanzamiento de Play Pass, un servicio de suscripción mensual que brinda acceso a una biblioteca de juegos y otras aplicaciones desde la Google Play Store.

El servicio, que cuesta US$4.99 al mes, incluye más de 350 aplicaciones y juegos, incluidos Monument Valley, Risk y Star Wars: Knights of the Old Republic, pero Google dijo que quiere que el servicio vaya más allá, por lo que también incluye aplicaciones relacionadas con la salud, el estado físico y hasta la fotografía.

"Los juegos son muy importantes, pero queremos ir más allá de eso", dijo Austin Shoemaker, gerente de producto grupal de Google, en una entrevista la semana pasada. "No solo queremos atraer a los jugadores de hueso colorado".

Play Pass es similar a Apple Arcade, un servicio del fabricante de iPhone que se lanzó la semana pasada y que también cuesta US$4.99 al mes. Sin embargo, la oferta de Apple se centra únicamente en juegos y tiene una biblioteca de aproximadamente 100 títulos. Cuando se le preguntó sobre la comparación de Play Pass con Apple Arcade, Shoemaker no se dirigió específicamente al competidor. Sin embargo, dijo que la compañía piensa que Play Pass es "mucho más amplio".

El lanzamiento de Play Pass se produce cuando Google está haciendo un gran impulso en los juegos. En noviembre, el gigante de las búsquedas lanzará su plataforma Stadia, un servicio que permite a las personas hacer streaming de juegos desde la nube en lugar de jugarlos en una consola.

Los gigantes tecnológicos y las compañías de medios también han estado experimentando más ampliamente con los servicios por suscripción. Por ejemplo, empresas como Disney y NBC han anunciado planes para sus propios servicios de transmisión de video. Mientras tanto, Google ha desarrollado Google One, un servicio de suscripción para consumidores que brinda más espacio de almacenamiento para el conjunto de aplicaciones de la compañía, incluyendo Google Fotos y Google Drive.

Play Pass también elimina por completo los anuncios, las compras dentro del app y los paywalls. Por ahora, Google ofrece una promoción que permite a los usuarios pagar US$1.99 por mes durante el primer año, con una prueba gratuita de 10 días. Google también permitirá que las personas compartan la suscripción con hasta cinco miembros de la familia.

Para usar Play Pass, los suscriptores verán una nueva pestaña con un logotipo de un boletito en la aplicación Google Play. La página incluye aplicaciones destacadas y recomendaciones que han sido seleccionadas para el servicio. Google dijo que compartirá los ingresos por suscripción con los desarrolladores de aplicaciones, pero se negó a proporcionar detalles sobre cómo se dividiría el dinero.

Shoemaker dice que el servicio no incluirá ningún contenido exclusivo, pero que eso podría cambiar en el futuro.