Ya han pasado tres meses desde el lanzamiento de los Google Pixel y Pixel XL y más de dos meses desde que comencé a usarlos.

¿Son estos los mejores celulares del mercado? Puede ser que todo sea preferencia personal en muchos casos, pero te voy a contar mi experiencia durante todo este tiempo que los he venido usando.

Diseño: lo menos atractivo

Los Google Pixel y Pixel XL no sorprendieron de manera positiva con su diseño. Aunque están fabricados con materiales premium, su diseño no es de lo mejor que he visto.

Para comenzar, su parte frontal integra paneles relativamente grandes, y no es que eso se pueda usar como excusa porque tiene botones allí, sino que en realidad esos biseles no tienen un uso general para el usuario además de servir como superficies para colocar los dedos. Inclusive, a primera vista el Google Pixel XL en color blanco se parece mucho al Huawei Honor 6X, que cuesta menos de la mitad: US$250.

Confieso que en color negro, los celulares de Google se ven mejor, como si tuvieran un diseño más simétrico porque sus bordes se acoplan mejor con el panel frontal del celular Android.

Asimismo, los celulares de Google son más gruesos y pesados que la mayoría de sus competidores, incluyendo el OnePlus 3T, el Samsung Galaxy S7 y el Galaxy S7 Edge.

Esto hace que el uso de estos dispositivos por largos periodos de tiempo no sea algo fácil; en muchas ocasiones mi muñeca terminó doliéndome, especialmente con el Pixel XL.

De cierta manera, los Google Pixel son los celulares más parecidos a los iPhone actualmente, y hacen que los modelos pequeños ofrezcan una mejor experiencia, inclusive hasta cuando con frecuencia prefiero los celulares con pantalla más grande.

Por otra parte, una de las características más diferenciadoras de los Google Pixel son la parte trasera de vidrio en la parte superior.

Google dice que esto permite que el celular tenga mejor recepción, pero no me pareció que esto realmente se diferenciara de otros celulares. En realidad, esto puede hacer que la parte trasera se quiebre sin muchas dificultades, aunque también ayuda a que sea más fácil detectar la ubicación del lector de huellas.

Además, he notado que la mugre se acumula con facilidad dentro del lector de huellas, y como no es resistente al agua no es que se le pueda dar una simple lavadita.

Software del Google Pixel: excelente, pero no indispensable

Los celulares de Google (ya sean Nexus u otros modelos) siempre se han caracterizado por ofrecer una buena experiencia gracias a la interfaz pura de Android.

Los Pixel no cambian esta buena experiencia, pero la interfaz pura de Android Nougat tiene algunas leves personalizaciones.

Para comenzar, Google coloca un nuevo launcher que es realmente atractivo, trae gestos que no forman parte de la base de Android y es el primero y único celular actualmente que integra Google Assistant.

Los gestos no son totalmente nuevos para Android, ya que empresas como Huawei las han usado por años y Google Assistant tiene aún más limitaciones que Google Now, a pesar de que te puede contar chistes o comportarse en muchas ocasiones como si fuera en realidad una persona y no una computadora.

En general, el Google Pixel ofrece una excelente experiencia de software, pero una experiencia similar al launcher de Pixel se puede colocar en otros celulares; los gestos no van a cambiar del todo como usar el celular y Google Assistant todavía deja mucho que desear.

Desempeño: meses de fluidez

El Google Pixel y el Pixel XL ofrecen una de las mejores experiencias que hay en el mercado. Esto incluye fluidez para navegar por apps, al igual que para abrir apps y juegos.

Sin embargo, como generalmente sucede con los celulares, con el tiempo la experiencia ha cambiado un poco. Puedo decir que no se ha ralentizado tanto como de pronto uno podría esperar, pero he experimentado uno que otro reinicio sorpresivo o que se bloquee en algunas ocasiones.

Los Google Pixel tienen la ventaja de que no hay muchos celulares con el procesador Snapdragon 821, que ofrece gran potencia.

Sin embargo, considero que el OnePlus 3T, otro celular con este procesador, es más rápido, aunque estoy seguro de que muchos no notarán la diferencia, a menos que tengan los dos celulares y los prueben con mucha frecuencia.

Esta velocidad llega gracias a que a pesar de que el celular de OnePlus y los de Google tengan el mismo procesador, Google redujo la velocidad máxima a 2.15GHz, mientras que OnePlus la mantuvo en 2.35GHz. Además, el celular de la empresa china tiene 6GB de RAM en vez de 4GB de RAM, algo que también puede servir de ayuda, en especial cuando ejecutas muchos apps.

Por otra parte, una de las cosas más frustrantes es que el lector de huellas de los Google Pixel es lento, muy lento para un celular de alta gama. Además, su sensor no es tan sensible como esperarías y muchas veces es necesario presionar con cierta fuerza o mover el dedo para que sea detectado.

No cabe duda de que lectores de huellas como el del OnePlus 3T y el del HTC 10 son mucho más rápidos y efectivos.

Cámara de Google Pixel: lo mejor del celular y el mercado

La cámara sigue siendo tan buena como en un principio, permitiendo activar la cámara con rapidez al presionar dos veces el botón de encendido, al igual que enfocando y tomando la foto muy rápido.

El HDR+ sigue siendo sin duda muy efectivo y gracias al procesamiento en segundo plano, la cámara está lista para tomar una nueva imagen mientras la foto anterior es procesada. Este procesamiento de fotos HDR+ toma su tiempo, así que no es que puedas ver la foto por completo inmediatamente tomas la foto, pero es el único problema claro que he experimentado en este aspecto.

Asimismo, la cámara se me ha trabado un par de veces cuando he tomado muchas fotos seguidas. He salido de la cámara y he vuelto a ingresar para tomar aún más fotos. Han sido tan solo algunas ocasiones, pero creo que vale la pena mencionarlo.

Lo más sobresaliente de la cámara de los Pixel es cómo maneja las escenas con diferentes fuentes de luz para ofrecer una buena exposición, mientras ofrece gran detalle en los objetos.

El video que graba es muy bueno, pero la calidad de las imágenes no logra reproducir el mismo detalle que las fotos, especialmente cuando la luz no es la indicada.

Lo más sobresaliente de la grabación de video es que los Google Pixel logran estabilizar la imagen de manera excelente, aunque en ocasiones terminan luciendo un poco robóticas.

El LG V20 ofrece más opciones para la grabación de video y también ofrece una gran fluidez. Sin embargo, la calidad de las fotos es superior en los Google Pixel, aunque el LG V20 ofrezca más flexibilidad fotográfica con sus dos cámaras traseras.

Lo mejor del Google Pixel

Cámara trasera

Desempeño

Actualizaciones de Android "rápidas"

USB-C

Lo más decepcionante

No es resistente al agua como los Samsung Galaxy S7 o iPhone 7

Tiene biseles muy grandes

Su diseño deja muchas cosas que desear

Son caros

El lector de huellas no es muy rápido y preciso

¿Es el Google Pixel el mejor celular del mercado?

Esto dependerá enormemente de tus preferencias personales. La gran ventaja que tiene actualmente Google con sus celulares es que no hay muchos que tengan el poder de procesamiento que ofrece el Snapdragon 821.

Sin embargo, considero que si quieres tener la mejor cámara y una excelente experiencia, los Google Pixel son los indicados para ti.

Por otra parte, considero que a pesar de ser un poco más lento con el tiempo, los Galaxy S7 son celulares más completos y en la mayoría de ocasiones la diferencia de las fotos no es muy notoria. Inclusive, estos celulares de Samsung ofrecen una mejor duración de batería, carga inalámbrica, ranura para tarjeta microSD, resistencia al agua, opción de pantalla curva y más.

Asimismo, considero que el OnePlus 3T ofrece sin duda un mejor valor. Aunque la cámara logre tomar excelente fotos con las condiciones indicadas, se queda un poco corto frente a las cámaras de los Google Pixel, y es sobre todo notorio en la velocidad de disparo. Como cuesta casi la mitad de precio, es difícil quejarse de esos detalles.

En este momento, que prácticamente estamos ya en febrero de 2017, considero que es mejor esperar un mes o dos para conocer a los nuevos LG G6 y Samsung Galaxy S8, al igual que otros celulares. Se trata de dispositivos que tendrán al menos el mismo procesador o uno superior.