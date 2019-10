Google anunciará los Pixel Buds 2 junto con los Pixel 4: reporte

James Martin/CNET

Los nuevos Pixel no llegarán solos.

De acuerdo con 9to5Google, la compañía californiana planea presentar el próximo 15 de octubre unos nuevos audífonos. Lo hará en el evento especial de presentación de sus nuevos Pixel 4, que tendrá lugar en Nueva York. Según el sitio especializado, los audífonos serán la renovación de la primera generación presentada en 2017 junto con los primeros Pixel Buds.

Por el momento, se desconoce si estos futuros Pixel Buds 2 serán unos audífonos tradicionales con cable y conector USB Tipo-C como la primera generación o por el contrario, serán unos audífonos inalámbricos como los AirPods de Apple o los FreeBuds 3 de Huawei.

Estos nuevos Pixel Buds no son lo único que esperamos ver en el evento Made by Google de este año. Se espera que la compañía presente, además de los nuevos Pixel 4 y Pixel 4 XL, una segunda generación de su bocina inteligente Google Nest Mini, un nuevo Nest Wifi y la Pixelbook Go.

Además, también podrían llegar novedades en el software como una aplicación integrada en los nuevos Pixel llamada "Seguridad personal" capaz de detectar si has sufrido un accidente automovilístico y de llamar a los servicios de emergencia por ti.

CNET en Español estará en Nueva York el 15 de octubre para traerte todas las novedades de los Pixel 4 y el resto de dispositivos que lleguen con ellos.

Reproduciendo: Mira esto: Pixel 3A, 3A XL: 5 motivos para comprar estos dispositivos