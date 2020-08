Los audífonos Pixel Buds 2 estrenan colores y más funciones

Agrandar Imagen Juan Garzon / CNET

Google comenzó el jueves 20 de agosto a enviar los Galaxy Buds 2 en colores naranja, menta y negro.

Estos colores no son totalmente nuevos, pues Google los anunció desde abril pero no estaban disponibles. Los nuevos colores, que oficialmente se llaman "oh-so orange" en el color naranja, "quite mint" para el tono menta y "almost black" para el negro, ya se pueden comprar desde este jueves 20 de agosto por US$180.

Además de la disponibilidad de estos nuevos colores, los Buds 2 ya se pueden actualizar a una nueva versión de su firmware que incluye nuevas funciones y mejora el desempeño en general. De entre las nuevas funciones destaca los controles de voz para Assistant que permite activar o desactivar los controles táctiles y preguntar a Assistant por la duración de la batería.

La actualización también incluye más herramientas para la función Find My Device que mostrará la última ubicación de los Buds cuando se enlazaron a tus dispositivos Android. Con esta actualización, los Buds reconocerán cuando compartes un auricular con un amigo y que cada uno controle el volumen.

Google no dio detalles sobre posibles arreglos a la pérdida de sonido y conexión que varios usuarios reportaron desde el lanzamiento de los Buds, pero la actualización incluye cambios generales en desempeño y estabilidad, por lo que estos problemas podrían verse solucionados tras la actualización.