Alberto Villarreal unifica - con un toque mexicano - el diseño del hardware de Google

Stefan Höderath/Google

Tras dos generaciones de los teléfonos Pixel de Google y de productos como la laptop Pixelbook, está claro que la gigante de Mountain View ha logrado un distintivo lenguaje de diseño industrial: productos sólidos de materiales diversos y personalidad fuerte. Muchas de esas cualidades son gracias al diseñador mexicano Alberto Villarreal, líder creativo de diseño industrial en el equipo de dispositivos móviles de Google.

Villarreal nació en la Ciudad de México hace 42 años, donde creció en el sur de la capital mexicana. (Villarreal también fue parte de la lista de los 20 latinos de CNET en Español en 2017. El año pasado pudimos platicar extensamente con él). Estudió diseño industrial en la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después, hizo una maestría en diseño de vehículos en Suecia.

En 2009 cofundó la agencia de diseño Agent con el arquitecto Michel Rojkind. Su carrera se ha caracterizado por diseñar todo tipo de productos, desde camiones de pasajeros hasta relojes, anteojos y teléfonos para empresas como Volkswagen, Nike, Hewlett-Packard, Plantronics y, por supuesto, Google. Su trabajo le ha resultado en más de 30 premios internacionales en los últimos años.

Villarreal es el director creativo de diseño de dispositivos móviles de Google, encargado de supervisar que productos como laptops y teléfonos tengan un lenguaje de diseño uniforme y coordinado con los otros gadgetsde la empresa.

Villarreal se unió a Google en 2013 y ha trabajado en el desarrollo de teléfonos como el Nexus 5 y la línea Pixel, lanzada en 2016, cuando nos explicó que el primer Pixel fue diseñado como un teléfono premium. "Todas las decisiones", explicó en ese momento, "estaban dirigidas a no ahorrar costos".

En los 12 meses que han pasado desde la publicación de la lista de 2017, nos dice por correo electrónico, su función en la empresa no ha cambiado, aunque su equipo ha crecido. En octubre de ese año y después de la divulgación de la lista, Google lanzó los celulares Pixel 2 y Pixel 2 XL y la laptop Pixelbook, productos que presentaron un lenguaje de diseño únicoque ayudó a Google a poner su huella en el saturado mercado del hardware. "El lanzamiento de los productos del año pasado me da mucho orgullo. No sólo por lo que representan históricamente en el mundo de la tecnología sino por el trabajo interno que llevó desde los primeros conceptos hasta la ejecución final y el rol que han jugado en el establecimiento contundente de nuestro lenguaje de diseño", dice.

También, añade que se está preparando para correr su segundo maratón a fines de 2018 y que su "obsesión actual" es ver cómo crece su hija y "cómo empieza a conocer el mundo desde su perspectiva en estos tiempos, me inspira mucho y me hace ver el mundo de una manera diferente", dice. "También me reta a ser más creativo constantemente".

Villarreal vive con su familia en Los Gatos, un poblado cerca del campus principal de Google en la ciudad de Mountain View.

Alberto Villarreal es uno de los 20 latinos más influyentes de la tecnología de 2018.

