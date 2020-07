Google anunciará un nuevo teléfono el 3 de agosto, podría ser el Pixel 4A

Agrandar Imagen Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

Google hará el lanzamiento de un nuevo teléfono tan pronto como la primera semana de agosto, y es posible que se trate del Pixel 4A.

La firma especializada en búsquedas publicó el jueves 30 de julio una página Web en la que adelanta el lanzamiento. La página señala al 3 de agosto como el día en que este celular sería anunciado, pero no incluye información de alguna transmisión para el evento, por lo que quizá Google solo revele el producto en su página Web.

La página tiene muy poco texto e incluye las leyendas de "lorem ipsum", un texto utilizado como relleno.

La página, alojada en el apartado de la tienda de Google, también incluye una imagen con la forma de un teléfono pero solo es la forma y sombra del producto, pero no se muestra ningún tipo de aspecto del celular.

La página tiene texto bloqueado pero que puedes desbloquear con acomodar los espacios en gris en el orden de los colores de Google; desde izquierda a derecha, azul, rojo, amarillo, azul, verde y rojo. Al desbloquear el texto, se muestra una leyenda: "Just What You've Been Waiting For Phone", o algo como "El teléfono con lo que habías esperado".

Se espera que el Pixel 4A tenga una pantalla inferior a las 6 pulgadas, con una sola cámara en la parte trasera y una cámara frontal integrada en el panel. Tendría unos 64 o 128GB de almacenamiento, conectividad 5G y un procesador Snapdragon 730. Google no ha confirmado o negado las especificaciones de este supuesto celular.