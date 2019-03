Pixel 4 y 4 XL: Características, precio, rumores y todo lo que sabemos

A pesar de estar a meses de que Google presente los sucesores de su teléfono insignia, los rumores ya han empezado a rondar. Se espera que los nuevos celulares lleven el nombre de Pixel 4 y Pixel 4 XL.

También se espera que la empresa lance versiones más baratas de sus actuales Pixel 3 y Pixel 3 XL. Conocidos por el momento como Pixel 3 Lite y pixel 3 XL Lite, estos teléfonos serán se presentarán como una opción más a considerar en la categoría de teléfonos de gama media. Si los rumores resultan ser ciertos, estos celulares podrían llegar en agosto, que es antes de lo que Google acostumbra a lanzar sus teléfonos Pixel.

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora de los anticipados teléfonos de Google.

Según un dibujo filtrado por el sitio SlashLeaks el 13 de marzo, el Pixel 4 XL tendía dos cámaras traseras, a diferencia del Pixel 2 XL y 3 XL, que tenían solo una. Según la imagen, parece que el teléfono tendrá un orificio en la pantalla para contener dos cámaras selfie. El dibujo no muestra el sensor de huellas en la parte trasera.

El Pixel 4 podría tener una función que le permita al usuario cambiarse entre dos líneas telefónicas. Esta es una actualización del Pixel 2 y Pixel 3 (y sus hermanos mayores Pixel 2 XL y 3 XL). Estos teléfonos tienen una ranura estándar para tarjeta SIM y una eSIM. Lo que significa que aunque puedas tener dos números telefónicos en un mismo dispositivo, podías llamar, enviar mensajes de texto y usar datos en una línea, mientras que la otra línea tenía que estar inactiva. En otras palabras, sólo un SIM se podía activar a la vez.

Pero el Pixel 4 podría contar con dos SIM activas. Sin embargo, si uno de los dos está en uso para hacer una llamada o enviar un mensaje de texto, la otra línea no podrá aceptar llamadas o mensajes de texto mientras tanto. Esto es similar a a como los nuevos iPhone y teléfonos de Android actuales operan.

Como con teléfonos Pixel anteriores, la línea Pixel 4 sería una de las primeras, sino la primera, en ejecutar la más reciente versión del sistema operativo Android. La próxima actualización se conoce por ahora como Android Q. Se espera que Android Q tenga un modo oscuro que se aplique a todo el sistema, nuevas funciones de permiso, reconocimiento facial mejorado y mejor seguridad.

Esto no se basa en un rumor en específico, pero desde que el primer Pixel se lanzó en 2016, Google ha lanzado sus teléfonos insignia en octubre. Después de su conferencia de desarrolladores en mayo, el evento de octubre se realiza para resaltar los avances que ha realizado Google en materia de hardware. Además del Pixel 4, se espera que el evento de octubre dé novedades sobre su trabajo en el hogar inteligente.

