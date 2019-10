Juan Garzon / CNET

El Pixel 4 XL llega como el celular Google más grande y avanzado que ha lanzado la empresa este año.

El Google Pixel 4 XL actualiza sus especificaciones para estar más al día y competir con los mejores, pero también cambia su diseño para darle más importancia a sus cámaras traseras y trae como grandes novedades un desbloqueo facial instantáneo que te permite incluso acceder a tu cuenta bancaria. Además, el celular Google también integra una tecnología llamada Motion Sense, que te permite controlar el celular con solo mover tu mano frente de él.

Estas son nuestras primeras impresiones; novedades, precio y características del Pixel 4 XL.

Precio del Pixel 4 XL

El Google Pixel 4 XL está ya disponible en preventa y lo puedes comprar con un precio inicial de US$899 y estará disponible el 24 de octubre en color negro, blanco y naranja. (Las unidades en color naranja estarán limitadas, aunque no tenemos más detalles).

Este precio es por la versión de 64GB, pero puedes comprar un Pixel 4XL de 128GB de almacenamiento por US$100 más (US$999).

El Pixel 4 XL se venderá no solo a través de Google y Verizon, sino también en T-Mobile (como los Pixel 3a y Pixel 3a XL), Sprint y AT&T.

En España y Europa, puedes comprar el Pixel 4 XL con un precio de 899 y 999 euros dependiendo de la versión que compres y estará en tiendas el 21 de octubre.

Pixel 4 XL: Características y especificaciones

Pantalla: 6.3 pulgadas (OLED) con tasa de actualización de 90Hz

Resolución: 3,040x1,440 pixeles

Densidad de pixlees: 537ppp

Procesador: Snapdragon 855

RAM: 6GB

Almacenamiento: 64GB, 128GB

Batería: 3,700mAh

Lector de huellas: No

Desbloqueo: Facial, patrón, PIN, contraseña

Cḿaras traseras: Dos, 12.2 megapixeles con apertura de f/1.7 con OIS y telefoto de 16 megapixeles con apertura de f/2.4 con OIS

Cámara frontal: 8 megapixeles (90 grados)

Carga inalámbrica: Sí

Ranura microSD: No

Conector de audífonos: No (necesitas adaptador y no está incluido en la caja)

Resistencia al agua: Sí, con la certificación IP68

Sistema de pagos móviles: Google Pay (puedes utilizar tu rostro como autenticación)

Diseño: Minimalista, sin lector de huellas

En junio, Google reveló la primera imagen del Pixel 4, donde se dejaba ver ya una doble cámara trasera en un módulo cuadrado brillante.

Poco a poco, Google fue revelando diagramas de la parte frontal y varias filtraciones ya habían dejado en claro el diseño de estos nuevos celulares. Desde que Google comenzó a revelar imágenes –y detalles– de los Pixel 4, estos se perfilaban como unos celulares más bien feos, pero ya en la vida real, cuando los sostienes en las manos, las cosas mejoran bastantes e incluso se ven muy bien.

Antes que nada, vale la pena dejar en claro que el Pixel 4 y el Pixel 4 XL comparten un diseño idéntico, algo diferente a lo que sucedió el año anterior con el Pixel 3 y Pixel 3 XL que sí tenían diferencias entre sí.

El Pixel 4 XL tiene una pantalla de 6.3 pulgadas con resolución QHD+ (el Pixel 4 tiene una de 5.7 pulgadas con resolución FullHD+) y biseles más grandes de los que vemos en celulares como el Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus y el OnePlus 7 Pro.

Sin embargo, el bisel inferior del Pixel 4 XL es, sin duda, mucho más pequeño que el bisel inferior del Pixel 3 XL y eso es, en parte, porque ya no tiene doble bocina frontal, sino que la bocina secundaria está ahora ubicada en el borde inferior del teléfono.

El bisel superior, por su parte, ya no tiene esa horrenda ceja, sino que tiene un marco recto más tradicional. El bisel es relativamente compacto, pero en comparación con las pantallas de cámaras integradas en pequeños orificios; módulos mecánicos de cámara que aparecen solo cuando se necesitan o cejas compactas que solo integran la cámara, los Pixel 4 y Pixel 4 XL se quedan un poco atrás.

La parte trasera del Pixel 4 XL tiene un módulo de cámaras cuadrado ubicado en la parte superior izquierda, todo protegido del mismo vidrio. Aunque ese módulo es relativamente grande, me pareció más pequeño y menos impactante a la visa que el de los iPhone 11 Pro.

El resto de la parte trasera del teléfono sigue cubierto de vidrio. En el modelo de color negro, el vidrio es brillante como normalmente encontramos en la mayoría de celulares y atrae muchísimo las huellas de los dedos, pero los Pixel 4 en color blanco y naranja tienen un vidrio biselado similar al de los Pixel 3 que ocupa el resto de la parte trasera.

Por otra parte, el borde de los Pixel 4 sigue siendo de metal, pero ahora también tiene terminado mate negro (todos tienen borde en color negro) lo cual hace que el celular sea menos resbaladizo y se sienta muy suave en la mano. Ambos celulares tienen un botón de encendido de un color diferente, algo que los hace divertidos y con un poco más de estilo.

Los Pixel 4 de color negro tienen ese botón de encendido en color blanco; el teléfono blanco lo tiene en naranja y el de color naranja lo tiene en color rosa.

Por cierto, los Pixel 4 no tienen lector de huellas, sino que la autenticación principal es mediante el reconocimiento facial. Tampoco tienen una entrada tradicional para audífonos, pero siguen siendo resistentes al agua con la certificación IP68 y todavía se pueden cargar inalámbricamente.

El diseño del Pixel 4 y Pixel 4 XL no está mal; se sienten bien en la mano, cumplen bien con su trabajo y tienen cierta personalidad, siempre y cuando compres un celular en color blanco o naranja, aunque el segundo es un color que se venderá por tiempo limitado (Google no reveló número de unidades, ni fechas).

Pantalla: OLED, 90Hz y con Ambient EQ

La pantalla de 6.3 pulgadas del Pixel 4 XL es una de las principales novedades de este celular de Google, ya que aunque sigue siendo OLED ahora tiene una tasa de actualización de 90Hz e incorpora la función Ambient EQ que la empresa ha utilizado en Google Nest Hub Max y Google Nest Hub y que permite que la pantalla cambie de tono (no solo de brillo) para adaptarse más al ambiente y hacer que tus ojos se cansen menos que de costumbre.

Los celulares con una tasa de actualización de 90Hz han tomado fuerza este año y es algo que empresas como OnePlus han logrado explotar para generar más interés en sus dispositivos, sobre todo el OnePlus 7T y OnePlus 7 Pro.

La pantalla del Pixel 4 XL tiene una tasa dinámica (cambia de 90HZ a 60Hz y de 60Hz a 90Hz de manera automática), lo cual permite que la tasa de navegación se adapte según lo que estás haciendo. De esta manera, se logra ahorrar batería, mientras que navegar por la interfaz y otras funciones que mejorarían la experiencia con 90Hz se mantienen. Sin embargo, si quieres que siempre esté activa A 90Hz, podrás hacerlo activando el menú oculto de desarrolladores.

Reconocimiento facial y Motion Sense (Soli)

Debido a que los nuevos Pixel 4 y 4 XL no tienen lector de huellas, ni siquiera uno integrado en la pantalla, la propuesta de Google está enfocada en el desbloqueo a través del reconocimiento facial.

Durante mis pruebas con el Pixel 4 XL en las oficinas de Google (antes de lo que la empresa lo anunciara de manera oficial) me pareció que el desbloqueo funcionó muy rápidamente; casi podría decir que es el más rápido que he probado. Tan solo con levantar el celular de una mesa el teléfono comienza a reconocer el rostro para ser desbloqueado, así que una vez lo comienzas a mirar ya está prácticamente listo para ser usado porque no te obliga a deslizar una pantalla para poder ir a la pantalla de Inicio. Además, Google también promete que es un reconocimiento muy seguro.

Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que mi tiempo de prueba fue muy corto y tuvo lugar dentro de una oficina con muy buena iluminación.

Otro aspecto positivo es que el reconocimiento facial de Google puede ser utilizado para autenticar toda clase de apps, ya que tiene la certificación de seguridad que le permite incluso ser utilizado con apps bancarias y para realizar pagos móviles. Para esto, Google ha integrado dos cámaras infrarrojas y un proyector de puntos que se encarga de identificar el rostro de manera instantánea y no necesitas ni deslizar tu dedo para poder comenzar a utilizar el celular desde tu pantalla de Inicio.

Google dice que el desbloqueo facial logra este buen desempeño gracias en gran parte al nuevo chip que viene en el Pixel 4 XL: el Pixel Neural Core, un chip que se encarga, además, de las funciones de Motion Sense (más sobre esto abajo) y de Google Assistant.

Por otra parte, esta es la primera vez que Google comercializa la tecnología de Soli, un proyecto que fue presentado al público ya hace más de cuatro años (llamado como Project Soli) y que se encarga de construir radares miniatura. Soli, junto con las cámaras (dos infrarrojas y una regular), el proyector de puntos y el auricular son las razones por las cuales los Pixel 4 tienen un bisel superior más tradicional o grande que muchos otros celulares actuales.

Aunque el radar integrado se llama Soli, Google llama a las funciones relacionadas con este Motion Sense. Esta función permite deslizar tu mano para controlar diferentes funciones del celular, aunque por el momento está destinado principalmente a pasar o retroceder canciones, posponer alarmas y silenciar alarmas. Sin embargo, Google dice que este es tan solo el comienzo y que más funciones estarán por venir.

A diferencia del LG G8 ThinQ que ofrecía una función similar para controlar la reproducción de contenido y otras cosas en el celular sin necesidad de tocarlo, durante las pruebas que tuve con el Pixel 4 XL me quedó claro que la tecnología de Google es mucho más rápida y precisa. Por ejemplo, para saltar canciones solo pasé mi mano por encima rápidamente y lo detectó rápidamente. Inclusive, salté un par de canciones de manera rápida, algo que el sistema detectó a la perfección.

Algo también muy interesante es que con la reproducción de música que funciona en Google Play Music, YouTube Music, Spotify y otros apps que utilizan el API de control de contenido (Media Control API), puedes seguir controlando la reproducción con gestos, incluso cuando no estés usando ese app o si el celular está bloqueado y la pantalla, apagada. También, cuando tienes el celular sobre una mesa, este te puede percibir si te acercas a mirarlo y te muestra al menos la hora y otra información básica. Google dice que la detección de Soli es de apróximadamente un metro.

Dos cámaras traseras con nuevas funciones

Google cambia los papeles con el Pixel 4 XL (y Pixel 4) al ofrecer dos cámaras traseras y una frontal, ya que el año pasado apostó a implementar doble cámara frontal y una trasera, pero la experiencia no ha cambiado mucho.

El Pixel 4 XL integra una cámara trasera de 12.2 megapixeles con apertura de f/1.7; una cámara secundaria de 16 megapixeles con apertura de f/2.4 y una cámara frontal de 8 megapixeles con un campo visual de 90 grados.

Telefoto: Mejor zoom y mejores fotos retrato

El Pixel 4 XL y el Pixel 4 son los primeros celulares de Google en integrar doble cámara trasera y aunque a muchos nos hubiera gustado que fuera una cámara principal y un gran angular para capturar más espacio o grabar video de manera más inmersiva, en realidad Google apostó por un telefoto como cámara secundaria.

Esta cámara secundaria permite hacer zoom óptico 2X, mientras que el resto del zoom ofrece zoom híbrido

Google asegura que sin importar qué tanto utilices el zoom, un zoom híbrido proporcionará un mejor resultado que si solo utilizaras zoom digital, pero es claro que entre más zoom utilizas peor es el resultado.

Algo interesante es que el Pixel 4 XL no tiene atajos para pasar de la cámara principal al zoom 2X como la mayoría de celulares con esta característica, sino que es necesario deslizar tu dedo para llegar a eso (algo molesto porque es difícil ser preciso), al menos en las unidades que pude probar antes de que fuera presentado de manera oficial.

El telefoto también está destinado para mejorar las fotos de retrato y reconocer mejor el contorno de sujetos difíciles como puede ser el pelo de un perro o algo de esa naturaleza.

Google dijo a CNET en Español que este segundo lente también permite que sea posible hacer fotos de retrato a más distancia, ya que con la combinación de los dos lentes se logra detectar mejor la distancia y profundidad entre objetos. Google también asegura que el efecto borroso es ahora más natural que antes y tendrá un efecto que progresivamente se irá intensificando según la distancia.

Un visor más real: HDR+ en vivo

Otro cambio importante que llega con el Pixel 4 XL es que el visor que te permite ver cómo vas a tomar la foto es más real, permitiendo que el procesamiento de la imagen se represente mejor en vivo y en directo.

Google dice que esa era de unas de las quejas que recibía de usuarios avanzados que no podían ver antes de tomar la foto cómo iba a quedar, sino que tenían que tomar siempre la foto para ver como el celular iba a capturar la escena y qué procesamiento le iba a aplicar. Con este cambio, las personas podrán sentirse más seguras que lo que están capturando va a ser más parecido a lo que ven.

Night Sight astronómico

El modo de noche o Night Mode sigue presente en el Pixel 4 XL y Google promete algunas mejoras para que las fotos logren más detalle y claridad en situaciones donde la luz es muy limitada.

Sin embargo, la principal novedad de este modo es la integración de una modalidad "astronómica" que permite capturar las estrellas con gran detalle y los ejemplos que nos mostró Google en este apartado fueron impresionantes. Esta modalidad se activa automáticamente cuando estás en el modo Night Sight y no se activa solo cuando estás apuntando directamente al cielo, sino que también lo usa cuando estás tomando una foto en la noche y detecta que en el fondo hay estrellas.

Control de doble exposición

Otra novedad importante del Pixel 4 XL es que ahora ofrece control de doble exposición con el fin de ayudarte a ser más creativo y obtener mejores resultados. Los dos controles son brillos y sombras, que permiten ajustar mejor el fondo con el plano frontal.

Durante el corto tiempo que pude tomar fotos, me pareció que la experiencia no ha cambiado mucho, pero es posible que el celular capture y procese más rápidamente las imágenes. Falta probar con más detalle las cámaras y sus novedades para ver cómo se compara con el Pixel 3 XL y otros celulares en el mercado.

Un Google Assistant mejorado

Google Assistant tiene un nuevo diseño en el Pixel 4 XL y es similar al que la empresa mostró en Google I/O hace unos meses. Esto significa que Google Assistant ya no aparece como una tarjeta que ocupa al menos un tercio de la pantalla, sino que ahora aparece a través de una barra semitransparente que ocupa mucho menos espacio y se ve mucho más moderna.

De igual manera, gracias a el chip Pixel Neural Core, Google Assistant responde más rápido en el Pixel 4 XL que en otros celulares que he probado durante todo este año.

Durante mis pruebas con el celular antes de que fuera anunciado, me sorprendió lo rápido que fue en comparación con lo que estoy acostumbrado en celulares como el Pixel 3, el Galaxy Note 10 Plus, el OnePlus 7 Pro y el Galaxy Fold.

Google Assistant también mejoró en general para poder realizar tareas más en profundidad dentro de apps, al igual que para entender mejor el contexto. Por ejemplo, si le pides que busque la cuenta de Twitter de una persona, te podrá abrir esa cuenta directamente en el app de Twitter. De manera similar, si después de buscar a esa persona, le pides que reproduzca un video abrirá YouTube y te mostrará videos de esa persona que buscaste, sin necesidad de mencionar nuevamente su nombre.

Estos fueron algunos de los ejemplo que Google me mostró, pero faltará utilizarlo para ver qué otros usos tendría y qué tan bien funcionaría.

Live Caption se estrena

La función que permite transcribir lo que suceda en prácticamente cualquier video se estrena con el Pixel 4 XL y esta es una de las funciones más interesantes que también conocimos durante la conferencia Google I/O.

Con solo activar esta opción, puedes reproducir un video y el sistema creará subtítulos en tiempo real para poder leer lo que dicen o sucede en el video sin necesidad de que esté sonando algo.

¿Quieres saber cómo funciona Live Caption? Aquí te mostramos en detalle su funcionalidad.

App de grabación de sonido con transcripción

Aunque suene un poco ridículo, es cierto que hasta ahora Google está ofreciendo un app para grabar sonido y llega en exclusiva (al menos por ahora) en los Pixel 4.

El app viene preinstalada y no solo graba sonido de manera tradicional, sino que también transcribe lo que se está diciendo en tiempo real y te permite después buscar palabras claves para que el app te resalte la palabra en la transcripción para que puedas reproducir también el audio justo allí. Asimismo, cuando reproducer el audio, el app resalta cada palabra que detectó que están diciendo.

App de seguridad personal con detección de accidentes en carros

Otro app nuevo que llega en el Pixel 4 XL es uno que tiene que ver con tu seguridad personal.

Este app no solo te permite colocar un contacto de emergencia, tu tipo de sangre y otra información, sino que también llega con la capacidad de detectar si te has visto involucrado en un accidente de carro. Cuando el sistema identifica que estuviste en un accidente de carro, el Pixel 4 XL te mostrará una pantalla en la cual puedes presionar un botón para llamar al 911, mientras que también te lo dice a través de voz para que puedas contestar si quieres llamar al servicio de emergencia. Esto es importante, porque cuando sucede un accidente no siempre podemos tener acceso a nuestros celulares.

Google le dijo a CNET en Español que esta función está configurada para que solo se active en casos de accidentes automovilísticos, así que si te accidentas en bicicleta, no se activará.

Primera impresión



El Pixel 4 XL se postula como una interesante opción, principalmente porque tiene la promesa de actualizarse por 3 años y por sus cámaras que, a lo largo de sus generaciones, han sido consideradas de las mejores. Dicho esto, el Pixel 4 XL también mejora a Google Assistant y estrena funciones que lo hacen ser una interesante opción en el mercado.

Su precio inicial de US$899 me parece adecuado para lo que ofrece y lo que hay en el mercado, pero es lamentable que por ese precio solo obtienes 64GB de almacenamiento. De cierta manera, Google está jugando una carta parecida a la Apple en el sentido de que no ofrece lector de huellas, sino solo desbloqueo facial y es uno de los pocos fabricantes importantes que sigue ofreciendo 64GB de almacenamiento en sus teléfonos insignia.

Asimismo, Google tan solo ofrece actualmente una versión más de 128GB de almacenamiento, lo cual puede verse como poco para algunos usuarios.

Falta probar con más detalle todo lo que ofrece el Pixel 4 XL para tener una conclusión y calificación para este celular, así que regresen pronto que esperamos tener todos estos detalles antes de que que esté disponible este celular.

Especificaciones: Pixel 4 XL vs. Pixel 4 vs. Pixel 3 XL vs. Pixel 3

4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Sí Sí Resistente al agua IP68 IP68 IP68 IP68 Lector de huellas No No Sí (trasero) Sí (trasero) Lector de iris No No No No Reconocimiento de rostro Sí (3D) Sí (3D) Sí Sí Carga inalámbrica Sí Sí Sí Sí Características importantes Pixel Neural Core permite que Google Assistant, reconocimiento facial y Motion Sense funcione rápido. Motion Sense permite controlar diferentes aspectos del celular con solo gestos en el aire. El reconocimiento facial puede ser usado para pagos. Pixel Neural Core permite que Google Assistant, reconocimiento facial y Motion Sense funcione rápido. Motion Sense permite controlar diferentes aspectos del celular con solo gestos en el aire. El reconocimiento facial puede ser usado para pagos. Tiene ceja, Google Assistant combate spam de llamadas, detecta las canciones cuando no lo usas, se puede apretar el celular para activar Google Assistant, tiene el chip Titan M para ofrecer mayor seguridad de tus datos, tiene la promesa de ser los primeros en actualizarse a Android Q, trae audífonos USB-C, tiene doble bocina frontal, doble cámara frontal, su cámara trasera está repleta de inteligencia artificial Google Assistant combate spam de llamadas, detecta las canciones cuando no lo usas, se puede apretar el celular para activar Google Assistant, tiene el chip Titan M para ofrecer mayor seguridad de tus datos, tiene la promesa de ser los primeros en actualizarse a Android Q, trae audífonos USB-C, tiene doble bocina frontal, doble cámara frontal, su cámara trasera está repleta de inteligencia artificial Tamaño 160.4x75.1x8.2mm 147.1x68.8x8.2mm 158x76.7x7.9mm 145.6x68.2x7.9mm Peso 193 gramos 162 gramos 184 gramos 148 gramos