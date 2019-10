El Google Pixel 4 me emociona mucho, a pesar de ser tan feo

@evleaks

El Pixel 4 y el Pixel 4 XL son los próximos teléfonos insignia que Google presentará el 15 de octubre durante un evento en Nueva York.

Google ya reveló parte del diseño y otras novedades de sus nuevos dispositivos, y muchos rumores y filtraciones han completado esa información para dejar algunas cosas muy claras: El Pixel 4 será muy posiblemente feo; traerá varias funciones nuevas y –por fin– traerá más de una cámara trasera.

Es este último aspecto lo que más me emociona, porque la cámara del Pixel, Pixel 2 y Pixel 3 ha sido mi cámara favorita en un celular durante estos años por su excelente constancia para hacer buenas fotos. Simplemente, ha sido la más confiable y la única razón por la cual uso las cámaras de otros celulares si no son de prueba es porque no tengo el Pixel conmigo o porque quiero una foto o video gran angular, algo que ofrece el Galaxy Note 10 Plus.

Mi expectativa es que el Pixel 4 tendrá aún mejores cámaras que el Pixel 3 y/o con la adición de una cámara secundaria debería ofrecer esa versatilidad que a veces me ha forzado a utilizar otros dispositivos para hacer fotos.

Otro aspecto que me emociona de los próximos teléfonos es que Google generalmente incorpora novedades en el diseño del launcher de los Pixel y estrena funciones específicas que meses o años después llegan a otros celulares Android, como por ejemplo Live Caption.

Con esto, los Pixel 4 no solo serían seguramente mi principal cámara durante el próximo año, sino que también me da un vistazo certero de lo que está por venir en Android en los próximos meses.

Google presentará los Pixel 4 –y seguramente otros dispositivos– durante su evento Made by Google el 15 de octubre en Nueva York. Podrás seguir nuestro BLOG EN VIVO a partir de las 7 a.m. hora del Pacífico de Estados Unidos.

En nuestro último podcast —que puedes escuchar en la parte superior o en Spotify, Google Play Music y iTunes (te puedes suscribir aquí)— hablo también sobre todos los productos que esperamos en el evento de Google; el celular con la carga más rápida, la actualización Android 10 para celulares Samsung (incluyendo el Galaxy S10 Plus) y Nokia, al igual que el extraño Essential Phone 2.

Cada nuevo episodio de Actualización Android se transmite en vivo en Facebook Live (en nuestra página de CNET en Español) todos los jueves si se aplaza por alguna razón— a las 4 p.m. hora del Pacífico (7 p.m. hora del Este) de Estados Unidos y no solo te contamos las noticias más importantes de Android, sino que también te mostramos productos de primera mano y respondemos en vivo a tus preguntas.

