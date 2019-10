Agrandar Imagen Evan Blass

Google anunciará el Pixel 4 en un evento confirmado para el 15 de octubre. Además de los dos teléfonos se anunciaría más hardware y aquí te contamos los detalles de lo que podemos esperar de ese evento en Nueva York.

Según los más confiables rumores veremos dos Pixel 4 y en días recientes se ha rumorado una tercera versión con conectividad 5G. Google anunciaría ese día nuevos audífonos, una nueva portátil y quizá productos del hogar bajo la marca Google o Nest.

Pixel 4 y Pixel 4 XL

Google anunciará dos teléfonos Pixel el 15 de octubre, mejor conocidos como Pixel 4 y Pixel 4 XL. El lanzamiento de los Pixel 4 es seguro ya que la empresa confirmó el desarrollo de ambos celulares con gigantescos anuncios.

Los Pixel 4 y Pixel 4 XL tendrán un diseño muy similar al de las tres generaciones previas de los Pixel, solo que ahora cambiará ligeramente en la parte frontal para tener un bisel grueso en la parte alta que dará espacio a funciones de reconocimiento de cara y gestos. Estas funciones también ya fueron confirmadas por Google.

Los Pixel 4 y Pixel 4 XL tendrán pocas diferencias, como el tamaño —5.7 pulgadas y 6.3 pulgadas, respectivamente— y una batería de mayor tamaño para el más grande. Google acostumbra colocar las mismas especificaciones en sus dos versiones, así que podemos esperar que la memoria RAM y el procesador sean el mismo en ambos teléfonos.

Existe la posibilidad de que Google sorprenda con el lanzamiento de una variante más del Pixel 4. Un tercer modelo que la firma especializada en búsquedas estaría desarrollando con conectividad 5G, una tecnología inalámbrica que se espera más asentada a partir de 2020. Samsung y Huawei son de los pocos fabricantes que ya lanzaron teléfonos con esa conectividad.

Nuevos audífonos Pixel Buds

¿Qué sería de un teléfono inteligente sin audífonos que vayan de la mano? En el evento del 15 de octubre, Google anunciaría nuevos audífonos Pixel Buds que, a diferencia del modelo de 2017, no tendría ningún tipo de cable que los tenga sujetos.

Los reportes no son muy concretos respecto a las novedades y su diseño, pero es posible que los nuevos audífonos se enfoquen en lo inalámbrico, en funciones con Google Assistant y posiblemente tengan mejor cancelación de ruido y resistencia al agua.

Apple, Samsung, Beats, Huawei y un montón de pequeños fabricantes tienen audífonos totalmente inalámbricos, así que el evento de la próxima semana sería un excelente momento para conocer una nueva generación de estos audífonos.

Análisis Google Pixel Buds Los Google Pixel Buds son unos audífonos inalámbricos con Bluetooth que ofrecen traducción en 'tiempo real', integran a Google Assistant y tienen una calidad de sonido buena, pero esa visión aún no logra realmente cumplirse. Lee Nuestro Análisis $159.00 en Walmart

Portátil Chromebook

La última vez que Google anunció una laptop fue en 2017 con la portátil Pixelbook, que recibió comentarios mixtos por parte de los analistas.

Google ya no lanzaría una segunda generación de la Pixelbook para este evento. En cambio, se enfocaría en una Pixelbook Go enfocada en la portabilidad. Según reportes, la Pixelbook Go tendrá pantalla de 13.3 pulgadas, resolución 4K y marcos más delgados.

El resto de especificaciones como RAM, procesador y almacenamiento sería revelado oficialmente el 15 de octubre. La Pixelbook Go, como cualquier otra Chromebook, ejecutaría Chrome OS como sistema operativo. Chrome OS es una plataforma basada en Chrome, por lo que ejecuta aplicaciones solo compatibles con Chrome OS y no tiene mucha disponibilidad de apps.

Análisis Google Pixelbook La Pixelbook es la primera computadora con Google Assistant. Ofrece un excelente desempeño y tiene un elegante diseño que le permite convertirse en tableta. Pero su alto precio no es para todos, especialmente para una computadora que ejecuta Chrome OS. Lee Nuestro Análisis $1,364.99 en Walmart

Más productos Nest para el hogar

El evento del 15 de octubre será un buen momento para que Google siga incrementando la fusión entre Nest y Google.

Se rumora que para el evento de los Pixel 4, Google anuncie el primer producto que lleve Google y Nest en el nombre. La conocida y ultrapopular Google Home Mini se relanzaría como Google Nest Mini y con algunas mejoras internas como mejor sonido o la posibilidad de sujetarla a la pared.

Google también podría anunciar nuevos productos de la familia Nest (como cámaras o termostatos) e incluso hay espacio para creer que Google mostraría un router con funciones de Assistant para hacer que dispositivos no inteligentes se puedan controlar por medio de la voz.

Alguna sorpresa

Google se caracteriza por su humor y una que otra broma (no por nada sus teléfonos se llaman como se llaman). Así que queda espacio para esperar que la empresa sorprenda con un producto que no mencionamos en esta lista y haga de su evento algo más memorable.

No te despegues de CNET en Español que por supuesto que estaremos en el evento de Google el 15 de octubre. Te estaremos contando todos los detalles de los Pixel 4, Pixelbook Go y cualquier anuncio inesperado.