El anticipado Google Pixel 3a estará disponible en un color que hasta ahora no se ha visto en otros teléfonos Pixel, de acuerdo con Evan Blass.

El bloguero mejor conocido como @EvLeaks en Twitter publicó la imagen del Pixel 3a en su cuenta personal, solo mencionando que es el asequible celular en color morado o púrpura. El 3a en ese tono tendría su botón lateral en color amarillo, un acento para hacerlo resaltar.

Blass no menciona el nombre que llevará oficialmente el Pixel 3a en este color, pues Google es conocida por ser bastante original al nombrar los tonos de sus celulares — como Just Black, Not Pink, Kinda Blue y Clearly White.

El Pixel 3a será una versión más asequible del Pixel 3 anunciado el año pasado. El 3a se traduce a un teléfono de de precio de gama media pero manteniendo la adorada cámara de 12 megapixeles que se encuentra en la familia Pixel 3. El 3a tendría pantalla de 5.6 y 6 pulgadas, 4GB de RAM, 3,000mAh de batería, conector de audífonos y procesador Snapdragon 670.

Si bien Google no ha hecho un anuncio oficial del Pixel 3a y tampoco ha dicho cuándo se presentará ante el mundo, es posible que el teléfono haga su debut en el Google I/O en mayo, el evento anual enfocado a desarrolladores. Google ha hecho anuncios de hardware en previos I/O, por lo que en este año podría suceder lo mismo.

