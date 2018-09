Agrandar Imagen Google

Google celebrará un importante evento en la ciudad de Nueva York el 9 de octubre.

La compañía de búsquedas envió a los medios, incluyendo CNET y CNET en Español, las invitaciones a dicho evento en el que se espera el anuncio oficial de los celulares Pixel 3 y Pixel 3 XL. El evento comenzará a las 8 a.m. hora del Pacífico de Estados Unidos.

Google había presentado las primeras dos generaciones de su celular Made by Google en la ciudad de San Francisco, así que es una gran sorpresa el cambio de costa estadounidense para el lanzamiento de la tercera generación del celular. Los Pixel y Pixel XL se presentaron en 2016 y el Pixel 2 y Pixel 2 XL, en 2017.

El lanzamiento de estos celulares es uno de los más importantes porque es el turno de Google de mostrar al mundo el celular hecho para ejecutar Android, en específico la versión Pie o Android 9 que ya está disponible para un puñado de teléfonos, incluyendo a las dos primeras generaciones de Pixel.

Sobre el teléfono ya sabemos bastante — y nada es muy sobresaliente. Al parecer, Google se ha enamorado tanto del diseño del Pixel original que la tercera generación de este teléfono no tendrá grandes cambios en su diseño. Múltiples filtraciones han mostrado que el teléfono seguirá teniendo la espalda en dos materiales (vidrio y metal) y la parte frontal disminuirá el grosor de biseles pero aún serán vistosos, y veremos la incorporación de la lengüeta.

En cuanto a cambios internos tampoco habrá muchas sorpresas frente a otros teléfonos Android como los gama alta LG G7 ThinQ, OnePlus 6 o el Galaxy Note 9: se espera el procesador Snapdragon 845 y 4GB o 6GB de memoria RAM. Sorprendentemente, el Pixel 3 XL —que es el teléfono de mayor tamaño— seguirá teniendo una cámara trasera de un solo lente.

Pero el evento no estará dedicado solamente a teléfonos. El popular filtrador @evleaks asegura que una fuente confiable le confirmó que Google no sólo presentaría el Pixel 3 y el Pixel 3 XL en su evento anual, sino que también mostrará la segunda generación de los audífonos Pixel Buds ($159 en Walmart) y un reloj inteligente Pixel. Según este rumor, Google también podría presentar la segunda generación de su laptop PixelBook ($999 en Google Store).

Es importante no obviar que esta información no ha sido confirmada por Google, salvo por el evento del siguiente mes. No te despegues de CNET en Español que estaremos desde la Gran Manzana para traerte todos los detalles de los Pixel 3 y cualquier otra sorpresa que nos tenga la "gran G".