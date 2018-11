Google patenta un calzado para la realidad virtual

Screenshot by Abrar Al-Heeti

¿Alguna vez te has puesto un casco de realidad virtual, pero has dudado en caminar por miedo a chocar contra una pared? Si es así, Google puede tener una solución para ti.

El gigante de búsquedas en Internet presentó una solicitud de patente en la que detalla un"calzado motorizado" para "realidad aumentada o virtual".

Al colocarte estos zapatos –similares a unos patines– te podrías mover como si estuvieras caminando dentro de un entorno virtual. Sin embargo, en el mundo real los motores y las ruedas de los zapatos anularán ese movimiento y te mantendrán a salvo de paredes y otros obstáculos.

"Esto puede permitir al usuario caminar de manera aparente dentro del interminable entorno virtual, mientras que permanece quieto dentro de un espacio físico definido en el entorno físico", se lee en la solicitud de patente.

Los zapatos VR de Google no son un producto real todavía, y tampoco está claro si alguna vez llegarán a serlo. Aún así, algo que hay que tener en cuenta, señala ArsTechnica, es que la empresa tendrá que asegurarse de que los usuarios no se caigan mientras usan este calzado. De lo contrario, esto no será una gran mejora en comparación con tropezar llevando unas gafas de realidad virtual puestas.

Google no respondió de inmediato a una solicitud de CNET para hacer comentarios.