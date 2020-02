Google explica por qué los P40 de Huawei no tendrán sus servicios

Huawei China

Parece que los próximos teléfonos insignia de Huawei tampoco contarán con el respaldo de Google como sucedió con el Mate 30 Pro presentado hace unos meses.

Google lo ha confirmado así en un publicación de su blog del 22 de febrero. En la entrada del blog, escrita por el director legal de Android Tristan Ostrowski, la compañía deja claro que debido al veto impuesto por el gobierno estadounidense en mayo de 2019 a Huawei y que le impide realizar negocios con empresas del país, "Google no puede colaborar con Huawei en ningún teléfono que se haya lanzado después de esa fecha". Esto incluye al Mate 30 Pro del año pasado así como los próximos teléfonos P40 que se espera sean anunciados en marzo.

"Debido a las restricciones gubernamentales descritas anteriormente, los nuevos modelos de dispositivos Huawei puestos a disposición del público después del 16 de mayo de 2019 no han podido pasar por el proceso de seguridad de Google" dice Ostrowski. "Como resultado, se consideran no certificados y no podrán utilizar las aplicaciones y servicios de Google", recalca.

El Mate 30 Pro salió al mercado sin los servicios de Google y aunque es relativamente sencillo instalarlos, no es mediante una vía oficial, por lo que no es ciento por ciento segura. Ostrowski no recomienda a los usuarios que lo hagan ya que según dice, "las aplicaciones de Google instaladas de forma no oficial no son seguras porque no permitimos que estos servicios se ejecuten en dispositivos no certificados donde la seguridad puede verse comprometida. Esto también conlleva un alto riesgo de instalar una aplicación que ha sido manipulada de modo que pueda comprometer seguridad del usuario ", añade.

Pero los P40 no serán los únicos celulares afectados por el veto que Huawei estrenará este año. La compañía china anunciará el 24 de febrero en un evento especial un nuevo celular plegable, el Huawei Mate Xs, un teléfono que será el sucesor del Huawei Mate X pero que como este tampoco contará con los servicios de Google ni el soporte de Android.