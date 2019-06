Sign in with Apple es una buena idea, dice ejecutivo de Google

Agrandar Imagen James Martin/CNET

Durante su última WWDC, Apple presentó Sign in With Apple, una nueva forma para crear cuentas en servicios y páginas de Internet sin que los usuarios sacrifiquen su privacidad y datos, algo que retumbó en las oficinas de Mark Zuckerberg en Menlo Park y, por supuesto, en las de Google en Mountain View.

Si bien el anuncio cayó como balde de agua fría a Google, su director de producto de seguridad y privacidad, Mark Risher, reconoce que la tecnología de Apple es una buena idea y que, de hecho, hará que la gente se sienta más segura.

"Asumiré la culpa de que no hemos explicado qué pasa cuando presionas el botón 'iniciar sesión con Google'", dijo Risher en una entrevista con The Verge. "Muchas personas no entienden, y algunos competidores lo han llevado hacia una mala dirección".

Los botones para iniciar sesión con Google o Facebook existen desde hace varios años. Su funcionamiento es sencillo: un usuario crea una cuenta en servicios y páginas de Internet con la información de Google (o Facebook) para usar un mismo nombre de usuario y contraseña (el mismo que usa con Google). Sin embargo, estos botones son criticados porque las empresas crean un perfil del usuario y los sitios que visita para mejorar la publicidad.

Apple, por su parte, ha dicho que su nuevo servicio hace anónima la información del usuario, crea correos electrónicos aleatorios para que la dirección personal del usuario esté a salvo de campañas de publicidad o filtraciones y no utiliza la contraseña del usuario para iniciar sesión en servicios de Apple como iCloud.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 13 de junio de 2019.

Reproduciendo: Mira esto: iPadOS: Rediseño a la interfaz y herramientas de productividad