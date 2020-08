Google obligó a OnePlus y LG a no preinstalar su app en sus celulares: reporte

CNET

Epic Games inició el 13 de agosto una demanda contra Google alegando que la empresa está participando en un comportamiento anticompetitivo y añade a OnePlus y LG dentro de la ecuación.

De acuerdo con la demanda reportada por The Verge, Epic asegura que Google obligó a OnePlus a que no incluyese su aplicación, Epic Games, preinstalada en sus teléfonos. El popular juego de Epic Games, Fortnite, usa el app de Epic Games para mantenerse actualizado cuando se instala desde la Galaxy Store o desde el propio sitio Web de Epic. En el documento de la demanda recogido por el medio fuente, la desarrolladora afirma que Google "obligó a OnePlus a incumplir el trato" que tenían acordado y que habría hecho el app estuviera en los celulares OnePlus de todo el mundo. Según Epic, Google "exigió que OnePlus no implementara su acuerdo con Epic más que en los dispositivos móviles vendidos en India".

Epic Games dice en su demanda que Google también impidió que LG preinstalara la aplicación Epic Games en sus dispositivos móviles. Epic Games introdujo su propio sistema de pagos dentro del popular battle royale, Fortnite, lo que provocó que Apple eliminara el juego de su App Store, y poco después Google hizo lo propio y eliminó el juego de la Play Store. Google requiere que las aplicaciones que están en Google Play utilicen su sistema de pagos para realizar compras dentro de las mismas.

Por el momento ni OnePlus ni LG se han pronunciado oficialmente por estas declaraciones de Epic Games. CNET en Español envió una solicitud de comentarios adicionales a ambas empresas y actualizaremos tan pronto como obtengamos respuesta.