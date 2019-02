Google hará oficial su entrada a los videojuegos en GDC 2019: reporte

Google mostrará al mundo su servicio de videojuegos por Internet y el hardware con el que funcionará en el marco del Game Developers Conference (GDC), a celebrarse a mediados de marzo en San Francisco.

El sitio 9to5Google dice que será en ese evento, el 19 de marzo, cuando Google anuncie oficialmente su apuesta por la industria de videojuegos para el futuro. Este esfuerzo de Google funcionará sobre Project Stream, una tecnología para transmitir videojuegos por Internet, dice el reporte.

Google ya probó Project Stream permitiendo a jugadores disfrutar de Assassin's Creed: Odyssey en el navegador Chrome. Los jugadores podían jugar en las computadoras o bien conectando un control remoto de PlayStation o Xbox. Google colgó en YouTube una parte de Assassin's Creed: Odyssey jugado con Project Stream para que los curiosos pudieran ver el desempeño de un juego transmitido por Internet.

Project Stream permitió jugar el título Odyssey a 1080p con velocidad de 60cps Lo único necesario era una conexión estable a Internet de por lo menos 25mbps.

Google ya dijo que irá al GDC e invitó a los medios a un evento el 19 de marzo en Silicon Valley. En el evento, Google no solo anunciaría un servicio que permita a usuarios pagar una renta mensual que les dé acceso a un enorme portafolio de juegos, sino que también anunciaría el hardware para jugar en televisores.

Google estaría desarrollando un hardware para conectarlo a un televisor y los usuarios puedan jugar a los títulos disponibles, sin la necesidad de una consola tradicional como la PS4 o Xbox One. Según reportes, este hardware podría ser como un Chromecast y también existe la posibilidad de que sea un producto más grande.

Google no está sola respecto a un servicio de videojuegos por Internet. Microsoft también estudia la opción de lanzar un servicio similar a Netflix, pero de videojuegos. Apple estaría analizando lo mismo. El gran problema de este tipo de servicios es asegurar que la conexión es estable y se puede renderizar un videojuego, que tiene fotogramas más complejos que una serie o película, además de que un videojuego es de un tamaño mayor que una película. Red Dead Redemption 2, por ejemplo, tiene un tamaño de casi 100GB; una película no supera los 10GB.

