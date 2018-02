Google nombra nuevo jefe para los equipos de Fiber y Webpass

LinkedIn

Seis meses después de que dimitiera el presidente ejecutivo de Google Access, la empresa de Alphabet tiene un nuevo líder.

Google Fiber, la unidad de banda ancha por fibra óptica y proveedora de programas de televisión que compone el equipo más grande dentro de Access, anunció esta semana que había nombrado a Dinesh Jain como el nuevo presidente ejecutivo de Access. Jain sucede a Gregory McCray, quien se fue después de sólo cinco meses al timón de la división.

Según el blog, Jain va a liderar los negocios de Fiber y Webpass que juntos tienen presencia en 20 mercados a través de EE.UU. Webpass construye redes de Internet en áreas locales.

Jain no tendrá un camino fácil en Access. Además de entrar a una empresa que no ha tenido un dirigente por mitad de año, recientemente Webpass cerró sus oficinas en Boston y dejó de aceptar clientes, reportó The Verge. Google Fiber adquirió Webpass en junio de 2016. Además, para finales de 2016, Alphabet había puesto en pausa la expansión de Fiber por los costos de instalar fibra óptica en ciudades nuevas.

Fiber se ha vuelto a expandir y actualmente está disponible en Kansas City, Atlanta, Austin, Salt Lake City, Charlotte, Chicago, Louisville, Nashville, Oakland, Provo, San Diego y en partes de otros condados de EE.UU.

Antes de unirse a Google Access, Jain ejerció como el director de operaciones para la proveedora de cable Time Warner.