Google no lanzará pronto un competidor para las Oculus Quest VR

La conferencia de desarrolladores de Google I/O 2019 presentó muchas novedades clave sobre cómo Google Search y Google Lens están impulsando el uso de la realidad aumentada (AR) en los teléfonos de manera más profunda. Pero ¿qué pasa con la realidad virtual? En un año lleno de nuevas gafas y equipos para la VR, que incluyen las Oculus Quest de Facebook y las Valve Index, más otros productos que vienen de HP y Qualcomm en el horizonte, Google está adoptando un enfoque diferente: cambiar el enfoque de realidad virtual a las aplicaciones y servicios mientras trabaja en otras cosas.

"En el frente de la realidad virtual, nuestro enfoque en este momento es mucho más en los servicios y los puntos brillantes donde vemos que la VR es realmente útil", dijo a CNET el jefe de VR/AR de Google, Clay Bavor, antes del inicio de I/O. "Anunciamos que Tilt Brush vendrá a las Oculus Quest, lo cual nos entusiasma. YouTube VR tiene más de 1 millón de videos de realidad virtual, el mayor repositorio de medios de realidad virtual, Owlchemy, que poseemos, hace Job Simulator y Vacation Simulator, juegos de realidad virtual que son muy prometedores".

Este año, Google no está lanzando hardware para la VR. Al menos, todavía no, un gran cambio respecto de dónde estaban las cosas en 2018 cuando Google lanzó un equipo VR independiente en conjunto con Lenovo y trabajó en cámaras de bolsillo VR de 180 grados con doble lente. El año anterior, Google presentó una versión mejorada de las gafas Daydream View para usar con un teléfono.

Google lanzó Tilt Brush para las Oculus Quest, junto con Job Simulator, lo cual puede ser un buen indicador de que por ahora el mejor hardware para la realidad virtual de Google es hecho por Oculus. Pero eso no significa que Google no esté trabajando en algo. El tema es que no sabemos exactamente en qué.

"En el lado de los dispositivos de hardware, estamos mucho más en un modo I+D [investigación y desarrollo] y en la construcción inteligente de las piezas Lego que vamos a necesitar para unirnos y crear experiencias realmente convincentes", dice Bavor. Pero mientras tanto, para los desarrolladores de VR que aún quieren trabajar con Daydream, Bavor ve a las gafas Lenovo Mirage Solo del año pasado como el kit de desarrollo. El hardware VR de Google, de un año de antigüedad, tiene algunas similitudes con las Oculus Quest, con el mismo chip Qualcomm y el seguimiento de las gafas con 6 grados de libertad (6DoF por sus siglas en inglés) a través de cámaras y sensores incorporados. "Hemos estado presionando a Mirage Solo para que sea realmente útil para los desarrolladores", dice, refiriéndose a un kit de desarrollo de controlador 6DoF que estuvo disponible el año pasado.

El hardware futuro, según Bavor, puede centrarse en la utilidad, "para crear los tipos de experiencias útiles que estamos mostrando en el teléfono inteligente, en factores de forma más nuevos y diferentes".

Pero, ¿ese próximo dispositivo será realidad virtual, realidad mixta u otra cosa? "En el lado del hardware y de los dispositivos, una vez más, caracterizo la fase en la que estamos como una fase de I+D profunda, centrada en la construcción de las piezas críticas de Lego a puerta cerrada. Si puedes soñarlo, probablemente tengamos un prototipo por ahí en alguno de nuestros laboratorios".