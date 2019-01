Google enfrenta multa de US$57 millones en Europa

Agrandar Imagen Brooks Kraft/Getty Images

La Comisión Nacional de la Información y las Libertades (CNIL, por sus siglas en francés) anunció el lunes una multa de unos US$57 millones impuesta a Google por falta de transparencia, poca información y la falta de consentimiento sobre la personalización de la publicidad.

Según el comunicado, la CNIL comenzó una investigación luego de recibir quejas de que Google no tenía las bases legales para procesar la información de sus usuarios, específicamente en el uso de esos datos para la personalización de publicidad. La multa es parte de la Regulación General de Protección de Datos (GDPR).

La investigación de la CNIL concluyó que la información provista por Google no es fácilmente accesible por los usuarios y no cumple con los requisitos regulatorios de la Unión Europea.

"Información esencial, como los propósitos para el procesamiento de los datos, los periodos de almacenamiento de esa información o los tipos de datos de los usuarios utilizados para la personalización, son excesivamente diseminados en diferentes documentos, con botones y enlaces en los que es necesario hacer clic para acceder a información complementaria", se lee en el documento. "La información esencial es visible después de varios pasos, requiriendo hasta cinco o seis acciones".

La CNIL también concluyó que la información muchas veces no es clara o comprensiva. "Los usuarios no pueden entender completamente las operaciones de procesamiento llevadas a cabo por Google", dice la CNIL. "El comité observó en particular que los propósitos de este procesamiento son descritos de forma genérica y vaga, así como las categorías de la información procesada".

Google explica que obtiene el consentimiento de los usuarios sobre el manejo de su información al crear una cuenta, pero el comité dice que esto no es así porque el usuario no está del todo informado y porque Google no es del todo clara en la información que obtiene y por cuánto tiempo.

Google no respondió de inmediato a una solicitud de comentario de CNET.

La GDPR comenzó a operar en mayo pasado y desde entonces obliga a las empresas a cumplir con bastantes reglas sobre el procesamiento y almacenamiento de la información de sus usuarios. Las empresas deben permitir que los usuarios obtengan una copia de sus datos y deben de reportar cualquier problema de seguridad dentro de las primeras 72 horas.

Con la colaboración de Steven Musil.