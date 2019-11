Google actualiza su app de mensajes en Android con mensajería RCS

Sarah Tew/CNET

Los mensajes de texto en teléfonos los Android están a punto de mejorar, dijo Google el jueves 14 de noviembre. El fabricante del sistema operativo ampliamente utilizado está lanzando una importante actualización de su aplicación de mensajes en Estados Unidos que modernizará los mensajes de texto en teléfonos Android. La actualización, que incorporará características como recibos de lectura y chats grupales existentes, es uno de los pasos más importantes que Google ha dado con Android, que va muy por detrás del iOS de Apple cuando se trata de mensajes de texto.

La muy esperada actualización es posible gracias al despliegue de una tecnología llamada RCS o Rich Communication Services. RCS está destinado a reemplazar SMS, o Servicio de mensajes cortos, un protocolo firme pero ya muy viejito, pues tiene más de 25 años.

La actualización te dará funciones nuevas, incluyendo:

Chats por Wi-Fi

Enviar y recibir fotos y videos en alta resolución

Leer recibos

Indicadores de escritura



Nombre de chat grupal

Agregar y eliminar personas de chats grupales

Sanaz Ahari, directora de gestión de productos para los servicios de comunicaciones de Google, dijo en una entrevista que la actualización se había retrasado hace mucho tiempo, y dijo que el protocolo de SMS que se usa actualmente en el sistema Android carece de "las características que los usuarios esperan de los mensajes modernos".

"Estas son funciones básicas", dijo Ahari. "Es un paso muy importante en la dirección correcta".

Las personas pueden activar RCS abriendo la aplicación Mensajes de Android y, cuando se les solicite, habilitar las funciones de chat. Si otro teléfono Android también tiene RCS habilitado, los mensajes de texto usarán automáticamente el nuevo protocolo. Google está implementando este servicio lentamente y solo alrededor del 1 por ciento de los teléfonos Android recibirán la actualización hoy. La mayoría de las personas en los Estados Unidos recibirán las nuevas funciones "para fin de año".

Una característica que hace realmente falta es el cifrado de extremo a extremo, que asegura los mensajes para que solo el remitente y el receptor puedan leerlos. Esto se ha convertido ya en un estándar de privacidad en aplicaciones de mensajería, incluidos iMessage de Apple, WhatsApp y Facebook Messenger. Ahari dijo que la compañía continúa evaluando el tema.

"Es un tema bastante complicado", dijo Ahari cuando se le preguntó por qué no se incluye el cifrado de extremo a extremo. Dijo que hay "complejidades técnicas", así como implicaciones legales y políticas. Google también debe pensar en su ecosistema de socios, que incluye operadores inalámbricos, fabricantes de teléfonos y terceros. Ahari dice que Google no lee los mensajes ni los usa para la orientación personalizada de anuncios.

Con RCS, los mensajes fluirán a través de los servidores de Google, añadió Drew Rowny, líder de productos de Google para Mensajes. Eso significa que Google tendría que cumplir con las solicitudes de aplicación de la ley si, por ejemplo, la compañía recibió una citación de las autoridades. Pero Rowny dijo que Google elimina los mensajes de sus servidores tan pronto como se envían, por lo que es menos probable que tengan datos para entregar.

'Necesitamos poner la casa en orden'

El anuncio de los mensajes RCS para Android ha tardado en llegar. La compañía ha estado trabajando en la iniciativa desde 2016. Google presentó RCS en el Reino Unido y Francia en julio pasado. Pero su lanzamiento no ha sido tan simple como construirlo y lanzarlo. Debido al ecosistema del laberinto de Android, Google tuvo que navegar a través de una red enredada de operadores y dispositivos asociados. El mes pasado, los cuatro principales operadores inalámbricos de Estados Unidos, Verizon, AT&T, T-Mobile y Sprint, se unieron para formar la Iniciativa de Mensajería Cross Carrier, una empresa conjunta destinada a estandarizar RCS.

Si bien el lanzamiento del miércoles se centra en Estados Unidos, es una movida crucial para Android en su conjunto, que representa casi nueve de cada 10 teléfonos inteligentes enviados. La fortaleza de los servicios de Android también es importante para el negocio general de Google porque el sistema operativo sirve como puerta de entrada a otros servicios de la compañía, como la búsqueda y los mapas. Su dominio ha sido tan preocupante para los reguladores que la Comisión Europea multó a Google con US$5,000 millones por prácticas anticompetitivas con respecto a Android.

La actualización también es crítica cuando se trata de la rivalidad de Google con Apple. Los usuarios de iPhone a menudo se burlan de las deficiencias de mensajes de texto de Android. También se burlan de la burbuja verde utilizada para indicar a los usuarios de Android en iMessage. La diferencia en las plataformas a menudo causa fallas en los textos grupales.

Si bien el lanzamiento de RCS es un gran paso, no es el "final de todo", dijo Ahari. No hará una diferencia en las interacciones Apple-Android a menos que Apple lo admita en sus iPhone. A Google le encantaría eso, aunque es poco probable que Apple lo haga y es algo que legítimamente evita que algunas personas se cambien a Android. (Apple no respondió a una solicitud de comentarios para este artículo).

El lanzamiento se trata de lograr que los mensajes de texto en Android estén a la par en lugar de resolver el "problema de la burbuja verde", dijo Ahari. "Necesitamos poner nuestra propia casa en orden".