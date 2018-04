Google recuerda a Maya Angelou en su 'doodle' de hoy

Google

Maya Angelou vivió una vida increíble y Google ha decidido celebrarla en su Google Doodle del miércoles.

Angelou, una conocida escritora y poeta quien publicó siete autobiografías y varios libros de poesía, pero su vida temprana fue traumática. A la edad de 7 años, fue abusada sexualmente y violada por el novio de su madre. Fue liberado de la cárcel después de pasar ahí un solo día. Cuatro días después fue asesinado, y Angelou quedó muda durante cinco años. Más tarde, Angelou diría: "pensé, mi voz lo mató, yo maté a ese hombre, porque dije su nombre".

Nació el 4 de abril de 1928 en Saint Louis, Missouri, aunque gran parte de su niñez transcurrió junto a su abuela en una zona rural de Arkansas.

Durante este período específico de su vida, se interesó por la palabra escrita. Leyó a Shakespeare, Dickens y Edgar Allen Poe y se interesó en artistas negros como Frances Harper, Anne Spencer y Jessie Fauset.

I Know Why the Caged Bird Sings, su obra más conocida, fue crucial para el desarrollo de lo que muchos llaman ficción autobiográfica. Su trabajo se centró en cuestiones como el racismo y la identidad.

Angelou falleció el 28 de mayo de 2014. Hoy habría cumplido 90 años.