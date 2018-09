Google pagó a Mastercard para obtener datos de compras: Bloomberg

Agrandar Imagen Stephen Shankland/CNET

Google pagó "millones de dólares" a Mastercard para obtener información de transacciones y usarla para mejorar la publicidad en sus servicios, de acuerdo con Bloomberg.

Google usó la información provista por Mastercard para Store Sales Measurement, una herramienta que permite a las compañías de publicidad saber si sus anuncios en Internet se están traduciendo a compras en tiendas físicas, dice el reporte. Los usuarios no saben que su información de compras está siendo compartida con Google y terceros, según Bloomberg.

Google se defendió en un comentario enviado a Bloomberg: "Antes de lanzar la beta de este producto el año pasado, creamos una nueva tecnología de doble cifrado que previene que Google y nuestros aliados puedan ver la información identificable de nuestros usuarios. No tenemos acceso a ningún dato personal de las tarjetas de crédito y débito de nuestros aliados, y tampoco compartimos información personal con nuestros socios".

Google también dijo que los usuarios pueden salirse del programa de publicidad dirigida en Web and App Activity. Según The Next Web, el sitio de Google no dice nada sobre analizar las compras de los usuarios en tiendas físicas. Representantes de Mastercard dijeron a Slate que el reporte de Bloomberg es falso; la agencia de noticias dijo que tiene cuatro fuentes y tres trabajaron en la alianza entre Google y Mastercard directamente.

Google dijo el año pasado —cuando anunció la herramienta— que tenía acceso al 70 por ciento de las tarjetas de crédito y débito en Estados Unidos, pero no reveló las alianzas bancarias. Según datos de The Next Web, Mastercard procesa el 25 por ciento de transacciones con tarjetas de crédito en EE.UU., por lo que otras empresas como American Express o Visa estarían involucradas; ambas compañías no dieron comentarios a The Next Web.

Store Sales Measurement, como Bloomberg lo describe, es una potente herramienta para Google. Con la supuesta información recabada por Mastercard, Google puede saber cuándo un usuario hizo clic en la publicidad e hizo compras relacionadas en tiendas físicas.

El nuevo reporte de Bloomberg vuelve a activar las alertas sobre privacidad de los usuarios que usan servicios de Google. La compañía fue acusada de permitir que compañías terceras pudieran leer correos de usuarios en Gmail sin su permiso. También, la empresa de búsquedas fue acusada de recabar la información de ubicación de los usuarios aún cuando estos habían abandonado el programa que permite su localización.