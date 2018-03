Google

Google ha decidido abrir su plataforma Google Maps a los desarrolladores de videojuegos, para que puedan utilizar las proporciones reales de las calles de tu ciudad para escenificar tu próxima partida. Con esto, la empresa abre la puerta a una nueva serie de juegos que intentarán mezclar sus elementos con la realidad aumentada, al mejor estilo de Pokémon Go.

En su sitio Web, la empresa explicó que ahora los desarrolladores podrán convertir los Campos Elíseos de París en un mundo de caramelos, y la Torre Eiffel en un enorme castillo de chocolates si así lo desean, y a través de los cuales los jugadores podrán caminar, viendo ese mundo a través de sus teléfonos móviles.

Y es que la realidad aumentada se popularizó con Pokémon Go, que ponía un pokémon en nuestro salón o en en una calle de nuestro barrio. Ahora los desarrolladores podrán convertir cualquier lugar que deseen en un elemento de su propio videojuego.

Según explicó Google, los desarrolladores tendrán la posibilidad de acceder a 100 millones de edificios escaneados en 3D, calles, caminos y parques de más de 200 países.

Juegos anunciados recientemente como The Walking Dead: Our World, Jurassic World Alive y Ghostbusters World, son los primeros en basar su experiencia en Google Maps, según pudo conocer The Verge. Los tres lucen similares a Pokémon Go, mezclando el mundo real con la ficción del juego en sí.

El videojuego Ingress de Niantic, una subsidiaria de Google, fue de los primeros en explorar el mundo de la realidad aumentada. Pokémon Go fue diseñado sobre esa experiencia exitosa y ahora esta compañía está trabajando en Harry Potter: Wizards Unite, que se espera llegue este mismo año, y en el cual previsiblemente también podremos caminar y obtener elementos del mundo real, gracias a Google Maps.