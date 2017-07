Si usas silla de ruedas, Google te echa un poco la mano

Google

Si usas una silla de ruedas para movilizarte -- o acompañas a alguien que usa una -- Google acaba de hacer más fácil saber qué tan acondicionado está un lugar o negocio para entrar por la puerta, usar su elevador, estacionamiento o asientos en general, antes de que llegues ahí.

Una nueva función de Google Maps para Android -- y resultados de Google Search -- te deja ver 7 millones de lugares en en mapa que ofrecen esa información, o te permite añadir esos detalles si Google no los tiene.

¿Cómo hallar la información de accesibilidad en Google Maps?

Busca el lugar en Google Maps (Android o escritorio) o en Google Search (móvil).

Abre la tarjeta de información.

Toca sobre la descripción del lugar.

Ve a la sección de accesibilidad.

¿Cómo añadir información de accesibilidad en Google Maps (en Android)?

En Google Maps, abre el menú principal.

Toca sobre Tus contribuciones (Your contributions).

Toca sobre Añade información faltante (Uncover missing info).

Ve a Accesibilidad (Accessibility).

Añade la información faltante ahí.

También puedes añadir información de accesibilidad para un lugar específico desde la sección de accesibilidad en cualquier entrada de un lugar (mira arriba). Toca en ¿Conoces los servicios de este lugar? (Know what features this place has?) para añadir lo que tú sepas.