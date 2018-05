Claudia Cruz/CNET

MOUNTAIN VIEW, California -- Muchos dependen de Google Maps para obtener direcciones, encontrar puntos de interés y ver información sobre los restaurantes y negocios en algún área. Además, los usuarios pronto tendrán tres funciones nuevas como For You, Your Match y mapas que te orientarán mejor usando la realidad aumentada. Pero el equipo de Google Maps tiene mucho más en el tintero.

Rose Yao, la directora del producto Google Maps, habló el miércoles en ocasión de la feria para desarrolladores I/O 2018, sobre algunos servicios nuevos que su equipo ha comenzado a ofrecer a los negocios para que estos puedan mejorar sus experiencias con los consumidores.

Las tres primeras ofertas para estos negocios incluyen el rastreo de vehículos y bienes, soluciones para los servicios de choferes a pedido, y la integración de mapas en los videojuegos móviles, según Yao.

Primero, Google quiere que las compañías con flotas de vehículos comiencen a usar sus mapas para funciones que van más allá de la navegación por las calles y autopistas. Mediante su plataforma de mapas, Google empezará a cobrarle a las empresas por servicios que incluyen el análisis de las rutas y el tiempo que demoran en llegar a su destino para así proveerles mejor información sobre las condiciones de tráfico, rutas optimizadas y la capacidad de visualizar, por un mapa de Google, los vehículos en tiempo real. El objetivo, según Google, es ayudarles a hacer cada viaje más preciso y eficaz.

Google también se ve ayudando a los conductores de Lyft, Uber y otros servicios de choferes a pedido. Según la compañía, estas personas podrían beneficiarse ya que Google trabaja para integrar mejor sus mapas a los apps de estos servicios. La meta es proveer a los conductores de las mejores rutas para reducir el tiempo de espera de los clientes. Además, dijo Yao, actualmente les toma tres pasos a los conductores cambiar del app de su compañía a Google Maps, algo que se puede reducir con más colaboración.

Finalmente, imagínate poder usar la realidad aumentada para jugar un sinfín de videojuegos móviles aprovechando los 100 millones de edificios y miles de millones de calles que tiene actualmente Google Maps en su plataforma. Y si eres un desarrollador, ¿cuánto desearías tener acceso a los cerca de 1,000 millones de usuarios mensuales que usan estos mapas?

Con la última solución que presentó Yao hoy, Google busca incentivar a los desarrolladores a usar las estructuras, los puntos de referencias, los negocios y cualquier otro punto geográfico para crear videojuegos móviles. Los desarrolladores interesados podrán programar sus videojuegos en el motor de software Unity.

