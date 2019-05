Google acerca la realidad aumentada y Lens al futuro de las búsquedas

Contempla estos escenarios: estás pensando en comprar unas sillas y buscas en Google para probar cómo se ven en tu sala. O estás viendo el mapa del metro de Tokio y ves las sugerencias de qué rutas tomar emerger, traducidas en tu propio idioma. Google AR y Google Lens están llegando a esta realidad más rápido de lo que pensabas.

Me encuentro en el laboratorio inmersivo de Google en Mountain View, California, antes del arranque de la conferencia para desarrolladores Google I/O 2019. Estoy viendo el menú de un restaurante a través de los lentes del teléfono que estoy sosteniendo en la mano. ¿Qué se ve bueno para pedir? La pantalla brilla, y, de repente, aparecen opciones resaltadas.

Esto no se trata de dragones danzantes o avatares holográficos que asociarías con la realidad virtual y aumentada. No hay pokémons que encontrar o raras gafas que ponerte. En su lugar, la visión que tiene Google de la realidad aumentada este año es un doble dosis de atención a la utilidad y la asistencia. Y esto se refleja en la llegada de la realidad aumentada al motor de búsquedas Google Search y a Google Lens, que apunta a ayudar a las personas a leer. Aunque esta novedad, en un principio, parece ser más insípida que las novedades de años pasados, Google está intentando ser realmente útil. Después de que docenas de gafas inteligentes y de AR han llegado y salido, necesitamos razones reales para utilizar esta tecnología. Entonces, ¿puede Google encontrar el camino hacia el futuro en este segmento?

Han pasado seis años desde que salieron las Google Glass, cinco años desde el teléfono experimental de AR Google Tango y dos años desde que Google Lens se lanzó para ofrecer una manera de escanear el mundo con la cámara del teléfono. La visión de AR de Google puede estar cambiando y es inevitable. A medida que la AR en teléfonos ha pasado de ser una novedad a una realidad ubicua, la próxima misión de Google parecer ser encontrar un buen uso para la AR, al menos hasta que las gafas y otros dispositivos del futuro estén listos para usar lo que Google ha aprendido.

"Creemos que a medida que las tecnologías confluyen en la realidad aumentada existe la oportunidad para Google de ser mucho más útil", dijo Clay Bavor, vicepresidente de realidad virtual y aumentada de Google, acerca de las varias actualizaciones en AR que Google lanzará este año. También se puede decir que Google está poniendo los cimientos para la próxima gran tecnología. La empresa se tiene que convertir en una especie de adhesivo digital para un mundo de servicios que aún no existe. Por ahora, esto significa que tiene que hacer que la visión computacional funcione aun más no sólo en dispositivos Android sino también en iPhone. Google tiene un montón de ideas experimentales para lograr este cometido. Y así se ven.

James Martin/CNET

Google Search con AR es como hologramas instantáneos

Veo un archivo al que le puedo hacer clic tras hacer una búsqueda de la palabra "tigre". Esto hace que se vea una animación en 3D con sonidos de rugidos. Luego puedo echarlo en la habitación con la AR y tengo un tigre en el cuarto. También puedo ver un modelo a escala del Mars Curiosity.

Google está incluyendo este año la realidad aumentada en Search y así funciona. Con dispositivos Android e iOS compatibles podrás ver enlaces a objetos 3D cuando uses Search, lo que colocará modelos 3D que se pueden superponer en el mundo real a escala en realidad aumentada. Google Search incorporará archivos 3D con el formato glTF. Según Google, los desarrolladores sólo tendrán que añadir unas cuantas líneas de código para que aparezcan los elementos 3D en Google Search.

Google ya está trabajando con la NASA, New Balance, Samsung, Target, Visible Body, Volvo y Wayfair para incorporar elementos 3D en Google Search. Los efectos de realidad aumentada se lanzarán con una nueva función Android llamada Scene Viewer.

James Martin/CNET

Google Lens sigue evolucionando y te ayudará en restaurantes

Usar Google Lens ya da la sensación de llevar un par de gafas inteligentes sin las gafas. El app que funciona mediante la cámara del dispositivo y ya se puede usar para reconocer objetos, traducir, comprar y reconocer el mundo.

Google, sin embargo, está explorando toda una nueva ola de funciones que llevarán Lens más lejos en 2019 y empezará a hacer superposiciones de más cosas en el mundo de AR. "Estamos agarrando Google Lens y llevándolo de: 'Oh, es una herramienta de identificación, qué es esto, enséñame cosas como esta', a un navegador de AR, lo que quiere decir que puedes hacer superposiciones de información como la misma cámara ", explica Chennapragada.

Pude ver las nuevas funciones de Google Lens de primera mano y parece que lograrán transformar la realidad mucho más que simplemente interpretarla. Lens puede mostrar traducciones de otros idiomas que se integran en mapas o símbolos y pegarlo allí en el espacio, como si el texto estuviera realmente allí. Es una evolución de lo que ha pasado en Google Translate, pero ahora Google analizará el contenido de documentos enteros, comenzando con los menús de restaurantes.

Le echo un vistazo a un menú de prueba y de pronto se resaltan algunos platos de este menú. Son platos populares, según la información de Google Maps del restaurante. Presionar sobre los platos del menú hace que salgan fotos y comentarios a modo de crítica. Un poco parece como realidad comentada.

Se está trabajando en una idea similar para los museos. Google está experimentando con el Museo Young de San Francisco, para que surja información especialmente elaborada cuando algunas obras de arte se vean a través de Google Lens.

Hay nuevos filtros para compras, restaurantes, traducciones y mensajes de texto para ayudar a Lens a saber lo que hacer según el contexto, además de un modo automático que lo puede hacer todo. El modo de compras ayuda, por ejemplo, a reconocer una planta en una mesa y encontrar sitios donde encontrar esa planta, en lugar de simplemente identificar qué planta es. Es todo un reto. Tienes una varita mágica que todo lo ve y tiene que interpretar aquello que necesita.

James Martin/CNET

También hay algunos ajustes divertidos para la AR en Google Lens. Una página de recetas de la revista Bon Appétit se transforma, animándose a medida que muestra instrucciones de cocinado. Sostengo un teléfono y un póster real de París se anima en la pantalla, con nubes que se mueven gracias a Google Lens.

Por el momento, Google está haciendo este tipo de cosas con imágenes 2D, no 3D, pero da un poco la sensación de un primer vistazo a cómo podría ser un mundo lleno de realidad aumentada. Me recuerda un poco a la caja de cereales de Minority Report.

James Martin/CNET

El traductor de Google Lens llega a celulares baratos

Uno de los lanzamientos más importantes para Google en esta oportunidad es un nuevo uso para Google Lens, que llegará a celulares de gama baja, económicos, que tengan sistema operativo Android Go. Se trata de la traducción instantánea y un asistente de lectura que llega a celulares que no son suficientemente potentes para ARCore y que se base en servicios en la nube. Tomé una foto de una señal, y al instante el teléfono comenzó a leer lo que veía, resaltando cada palabra. Si presionas una vez, es capaz de traducirlo a otro idioma.

"Una de las preguntas que teníamos era si podíamos enseñar a la cámara a leer; ¿podemos usar la cámara para ayudar a la gente a leer?", dijo Chennapragada. "Obviamente esto es algo que servirá si estás en una ciudad que no conoces y no puedes hablar el idioma, pero en muchos lugares del mundo hay gente que no sabe leer ni escribir en su propia lengua". Chennapragada creció en India y contó su propia experiencia: "Yo crecí en India hablando al menos tres idiomas diferentes además del inglés, pero no los otros 20 idiomas. Así que si voy a un estado vecino y voy a una tienda y veo un letrero no puedo hacer nada".

De inmediato, me pregunté si esto podía, de alguna manera, ser utilizado como un asistente virtual para ciegos, para que puedan así leer el mundo. Chennapragada considera la tecnología "alfabetización situacional", puede ayudar, y puede ser muy buena como traductor y lector universal. Me sorprendió probarlo en Android Go y que fuese capaz de funcionar de forma rápida.

Esta nueva función se lanza en el app de Google Go para Android Go y funciona con tan solo presionar un botón. Google ha querido dar un paso y no dejar Google Lens para celulares de gama alta, por lo cual teléfonos incluso de menos de US$50 pueden usarla. Esto nos abre una nueva pregunta: ¿Nos deja esta tecnología ver el camino que Google emprenderá para hacer que la Realidad Aumentada funcione fácilmente en cascos de bajo precio?

'Factores de forma futuros'

Bavor admite que Google está en una fase de "investigación y desarrollo profundo" hacia nuevas tecnologías más allá de los teléfonos, pero por ahora, el objetivo es resolver primero los usos de los teléfonos. Sin embargo, los indicios de algún otro tipo de hardware en el horizonte están ahí.

"Si piensas en la búsqueda por voz, las respuestas Web que obtienes se traducen tan bien al Asistente. Estamos adoptando el mismo enfoque y diciendo, ¿cuáles son las características y capacidades ... que realmente son útiles en el contexto del teléfono inteligente? Pero luego esto se traduce muy bien hacia factores de forma futuros", dice Chennapragada. Lens, para ella, está cambiando y se va a convertir en un "navegador AR" este año: "Esto va dos o tres ladrillos Lego más adelante que los otros factores de forma".

Sin un nuevo hardware de VR o AR emergente en Google I/O este año, el enfoque de Google en servicios y utilidades podría indicar que Lens podría evolucionar hacia un navegador de realidad para otras plataformas.

Esto es un misterio por ahora. Bavor dice que aún no hay compromiso con plataformas como HoloLens de Microsoft o Magic Leap, pero admite: "Realmente hay mucho en común con estas cosas, y creo que Google tiene un historial de construcción de plataformas y servicios que están ampliamente disponibles e intentan brindar utilidad a tanta gente como sea posible. Creo que tomaremos una estrategia similar con esto".

Mientras tanto, todas estas características de Google AR se sienten como experimentos continuos, incluidas las próximas funciones de navegación en realidad aumentada en Google Maps. En la conferencia I/O de este año, incluso la aplicación de I/O tiene AR incorporado para guiar a los asistentes a las sesiones. La característica podría ser un indicio de dónde podría evolucionar la orientación de AR en el futuro. O tal vez algunas de estas características no tendrán éxito. Tal vez sea darwiniano. Y tal vez eso es lo que se necesita para averiguar cómo AR tendrá éxito en los teléfonos y más allá.

