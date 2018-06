Google Lens estrena app propia

Screenshot by Joan E. Solsman/CNET

Google lanzó una aplicación para su ayudante de realidad aumentada Google Lens el lunes, que redirige a los usuarios del servicios a un enlace o acceso más rápido entre el mundo real y el digital.

El software sirve como un icono de inicio rápido para el servicio, según Droid Life, similar a una aplicación lanzada en su momento para Google Assistant.

Google Lens, presentado en la conferencia Google I/O en 2017, utiliza la cámara de tu teléfono como una barra de búsqueda de Google. Por ejemplo, puedes apuntar la cámara de tu teléfono a un árbol y Google te dirá de qué tipo es. Si lo apuntas a un libro, obtendrás información y críticas del mismo.

La aplicación es una "forma rápida de acceder" a las características de Google Lens, dijo un representante de la compañía.

El nuevo software parece funcionar con teléfonos con Android Marshmallow o superior, según Android Police. Algunos usuarios informaron en Google Play que no funcionaba en el Samsung Galaxy S8 Plus y el Motorola Moto G5 Plus, aunque no estaba claro qué sistema operativo estaban usando. Informaron haber recibido mensajes que decían que la aplicación no estaba disponible en sus dispositivos.

El mes pasado, Google dijo que integraba Lens dentro de la aplicación de cámara para su propio teléfono Pixel, así como también el nuevo LG G7 ThinQ y otros dispositivos de fabricantes como Motorola, Sony, Nokia, OnePlus y Asus.