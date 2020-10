Google lanza nuevo Nest Thermostat, su termostato más barato hasta la fecha

Google

El Nest Thermostat llega con un precio de US$129 y se convierte en el termostato más barato de Google.

Google ha vendido el Nest Learning Thermostat por US$249 y el Nest Thermostat E por US$169, que comparten muchas de sus funciones y concepto de diseño. El nuevo Nest Thermostat simplifica aún más su nombre, renueva su diseño y baja de precio.

Aún así, el termostato sigue teniendo un diseño circular y tiene la capacidad de detectar si estás o no en la casa, aunque en esta ocasión está utilizando la tecnología de Soli para lograr esto.

Algo nuevo es que el Nest Thermostat no es compatible con el app de Nest como los demás, sino que solo es compatible con el app de Google Home. Además, ya no cuenta con un diseño rotatorio sino que es táctil y su batería de respaldo ya no es recargable, sino que simplemente son dos aterías AAA.

Nest Thermostat también es compatible no solo con Google Assistant, sino también com Amazon Alexa. Además, te ofrece consejos de cómo ahorrar dinero en tu cuenta de electricidad.

En general, el diseño simplificado parece lucirle bien, falta probar si ha mejorado la inteligencia y qué diferencias tendría en su uso en comparación con el Nest Learning Thermostat, especialmente porque Google reveló que el Thermostat E estará enfocado para constructores.