Google lanza un app para ayudar a los niños a leer

Google

Para ayudar a los niños a que continúan sus estudios desde casa, Google lanzó Read Along, una aplicación que ayuda a niños de 5 años en adelante a desarrollar sus habilidades de lectura.

Google dijo el 7 de mayo mediante un comunicado de prensa que Read Along se lanzó por primera vez en India, y que el app utiliza tecnología de reconocimiento de voz y de transformación de texto a voz para detectar si un estudiante tiene problemas para leer o si lo está haciendo bien.

El app Read Along ya está disponible, en una versión beta en todo el mundo -- con excepción de Colombia, Dinamarca y Filipinas -- y se puede utilizar en 9 idiomas, incluyendo español, inglés y portugués, entre otros.

Google indicó que el app cuenta con una compañera virtual llamada Diya, la cual "ofrece un refuerzo positivo, de la misma manera que lo haría un padre o un maestro", además de que también será la encargada de mostrar la pronunciación correcta de las palabras y oraciones.

Read Along no integra anuncios ni compras dentro de la app, y después de ser descargada funciona sin conexión a Internet. Además, no requiere registro y tampoco solicita información personal de los niños.

"Read Along continuará mejorando a medida que reciba más comentarios de familias y la expansión de su selección de libros disponibles y las funcionalidades de la app", se puede leer en el comunicado.