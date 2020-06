Google lanza su propio Pinterest

Google

Google se ha sacado del bolsillo otra red social.

Se trata de Keen, una nueva aplicación Web y aplicación para Android creada por el grupo experimental Area 120 de Google, un proyecto interno en Google que promueve la creatividad de los empleados. En esta división se experimenta con ideas de productos o servicios, se prueban y se define si se convierten en un producto formal o se cierran después de un tiempo.

El funcionamiento de Keen es casi idéntico al de Pinterest y se basa en crear listas (como los tableros de Pinterest) en las que puedes incluir cualquier imagen sobre cosas que te interesen. También puedes seguir las listas que creen otros usuarios. La diferencia con Pinterest es que Keen utiliza la inteligencia artificial para mostrarte cosas basadas en tus intereses.

"Keen no pretende ser un lugar en el que pases horas infinitas navegando. En su lugar, es un hogar para tus intereses, un lugar para hacer que crezcan, compartirlos con tus seres queridos y encontrar cosas que te ayudarán", dice CJ Adams, cofundador del servicio, en una publicación de blog del 18 de junio.

El app ya está disponible para descargar en Google Play y también en su versión Web. Por el momento se desconoce si habrá en algún momento una versión del app en iOS.

Esta no es la primera red social que Google lanza, aunque en general no ha tenido demasiado éxito en ese campo. En 2019 lanzó Shoelace, una red social para hacer planes solo entre personas que viven en Nueva York, aunque esta cerró sus puertas el 12 de mayo. Google Plus, la red social que pasó sin pena ni gloria por Internet, también dijo adiós en 2019.