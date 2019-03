Carmen Sandiego está de moda. Netflix dio luz verde en febrero a una segunda temporada de la serie animada basada en el famoso personaje de los videojuegos de los años 80 y 90. Y ahora Google le rinde homenaje con un juego que te reta a que encuentres a esta heroína trotamundos en Google Earth.

El juego se llama The Crown Jewels Caper (El robo de las joyas de la Corona) y es el primero de una serie de juegos inspirados en Carmen Sandiego creados especialmente para Google Earth. Según el blog oficial de Google Earth, el juego fue creado en colaboración con Houghton Mifflin Harcourt, la editorial educativa propietaria del personaje.

Usar a Carmen Sandiego en un juego para Google Earth tiene lógica, pues el personaje protagonizó una serie de videojuegos –a partir de Where in the World is Carmen Sandiego? en 1985– que mezclaban el entretenimiento con la enseñanza de la geografía.

Carmen Sandiego es un personaje de ficción, ataviado siempre con un sombrero y un impermeable de color rojo, que dirige la organización V.I.L.E., dedicada al robo de artefactos históricos en todo el mundo. En la serie animada de Netflix, su voz en inglés es aportada por la actriz Gina Rodríguez.

El juego de Google Earth es un homenaje a los videojuegos de los años 90, en el que los usuarios debían recorrer distintos países para resolver el misterio del robo de algún bien histórico, cuya autoría recaía siempre en Carmen Sandiego. Y, de paso, los jugadores aprendían geografía, historia, arte, matemáticas y otros datos útiles.

Al acceder a la página principal de Google Earth encontrarás un llamado que dice Atrapa a Carmen Sandiego. De inmediato puedas empezar tu misión para atrapar a la famosa ladrona trotamundos. El juego está disponible para Chrome, Android y iOS.

Google

Los 18 episodios de la primera temporada de la serie animada Carmen Sandiego está disponible actualmente en Netflix.