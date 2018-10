Google se une a iRobot para crear mejores experiencias en tu casa inteligente

iRobot

Google y iRobot, la empresa de las aspiradoras inteligentes Roomba, colaborarán de forma oficial para integrar más sus plataformas y así mejorar las experiencias en el hogar inteligente, anunciaron este miércoles las compañías.

Según un comunicado, juntas las empresas quieren usar la tecnología de mapas de iRobot -- específicamente los mapas que crean las Roombas mientras limpian los pisos de las casas -- para "aumentar su entendimiento de los espacios en las casas". Esto se podría usar para mejorar cómo se puede configurar una casa inteligente y para desarrollar mejores dispositivos y herramientas inteligentes.

Las Roombas ya son compatibles con Google Assistant, la asistente virtual a la cual le puedes pedir con tu voz que limpie tus pisos. Y ahora con una integración más profunda, tu Google Assistant podría saber exactamente dónde están tus bocinas, televisores y pantallas -- como la Google Home Hub -- de una forma más fácil, y gracias a la conexión a Wi-Fi, de la aspiradora Roomba.

Michelle Turner, directora del ecosistema del hogar inteligente para Google, le aseguró a The Verge que los datos sobre los hogares que captura el Roomba y que compartirá con Google no se usarán para vender publicidad. En el comunicado, iRobot también dijo que los consumidores deben optar para participar en estas "innovadoras experiencias para el hogar inteligente", lo que significa que si tienes dudas de que tu información estará segura, no tienes que darle tanta información a Google.