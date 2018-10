Qué es una pantalla inteligente y... ¿realmente necesitas una?

Las grandes firmas tecnológicas quieren agregar otra pantalla a tu sala. Conocidas, tentativamente, como "pantallas inteligentes", estos dispositivos combinan la funcionalidad de las bocinas inteligentes como la Google Home o la Echo de Amazon con una pantalla táctil para ver videos, ver fotos o ver información adicional después de que le hagas una pregunta a Alexa o Google Assistant.

La primera Echo Show de Amazon llevó esta idea al mercado masivo el verano pasado, sin embargo, la semana pasada, la categoría de pantallas inteligentes se expandió de manera dramática. La segunda generación de la Eco Show de Amazon se presentó el pasado lunes 8 de octubre. Facebook debutó con su Portal el mismo día y Google anunció su Google Home Hub el 9 de octubre. Si quieres conocer más de estos lanzamientos, puedes leer nuestros análisis.

Ahora que estas pantallas inteligentes fueron lanzadas a la venta por varias de las principales empresas de tecnología (sin mencionar las pantallas táctiles que funcionan con Google Assistant producidas por firmas externas como Lenovo y JBL), es tiempo de que te preguntes si alguno de estos dispositivos merece un espacio sobre tu chimenea.

¿Qué es una pantalla inteligente?

Me gusta ver a las pantallas inteligentes como la siguiente evolución de las bocinas inteligentes. Al igual que la Google Home o la Echo de Amazon, siempre están a la espera de ciertas frases de activación como "Alexa" o "Oye, Google" ––una vez que las escuchan, responderán a tus preguntas u órdenes. Al igual que las bocinas inteligentes, puedes solicitar a las pantallas inteligentes que controlen tu hogar inteligente, que busquen en la web, que hagan una llamada, que agreguen algo a tu lista de compras y que revisen tu calendario, entre una larga lista de otras cosas.

Simplemente, las pantallas inteligentes agregan una pantalla táctil a la mezcla, que te permitirá ver videos o disfrutar de tus fotos. Las pantallas inteligentes que hemos probado también pueden guiarte, paso a paso, a lo largo de una receta, mostrarte pronósticos meteorológicos detallados o darte información sobre restaurantes si estás buscando algo para comer.

Actualmente, las pantallas inteligentes utilizan Alexa, que es el asistente digital de Amazon, o su competencia, el Google Assistant de Google. Las opciones de pantallas para Alexa son la segunda generación de la Echo Show de Amazon y el próximo lanzamiento de Portal de Facebook. Google Assistant, por su parte, está integrado en la nueva Lenovo Smart Display, la JBL Link View y las próximas pantallas inteligentes que están por llegar de LG y Sony. La nueva Google Home Hub también cuenta con Google Assistant.

Apple aún tiene que llegar al mercado con una pantalla inteligente para su asistente Siri, pero su bocina inteligente HomePod llegó mucho después de los lanzamientos de Echo y Google Home. Si Apple decide agregar una pantalla a su bocina inteligente, aún podría pasar mucho tiempo antes de que la compañía decida presentarla.

Los precios van desde una gama de US$150 (la Google Home Hub) a US$350 (Portal de Facebook Plus), pero la mayoría cuesta entre US$230 (la nueva Echo Show) y US$250 (la Lenovo Smart Display de 10 pulgadas y la JBL Link View). Puedes visitar los análisis individuales para conocer más sobre su disponibilidad en mercados internacionales y precios.

Los tamaños de las pantalla van desde 7 a 10 pulgadas, por lo que estas pantallas inteligentes no reemplazarán a tu televisor. Además, sin las apps tradicionales, tampoco son tan funcionales como las tabletas, aunque encontrarás el mismo acceso a las Google Actions y las Alexa Skills, que son apps centradas en comandos de voz que le enseñan nuevos trucos a tu asistente.

Las pantallas inteligentes tampoco están diseñadas para navegar por la web. Sin embargo, a cambio te ofrecen una interfaz muy sencilla para que puedas verla desde el otro lado de la habitación y están pensadas para interacciones más sencillas que mejorarán la respuesta a tu comando de voz inicial. La nueva Echo Show de Amazon es la única hasta el momento que ofrece compatibilidad integral para cualquier navegador, con versiones integradas de Firefox y Silk.

Todas las pantallas inteligentes que hemos visto también te permiten hacer videollamadas, pero la próxima Google Home Hub se sale de la regla y no tiene cámara. Aún así puedes hacer videollamadas a través de la pantalla, pero la persona a la que llamas no podrá verte (y sí, algunos pueden preferir esta opción). El resto de las pantallas inteligentes actuales tienen cámaras para realizar videollamadas bidireccionales.

La nueva Echo Show y la Google Home Hub también facilitan el control de tu hogar inteligente ––y no sololo a través de comandos de voz. Sólo necesitas deslizar la pantalla hacia abajo y ambas te mostrarán una vista general organizada de tus dispositivos conectados junto con botones y controles deslizantes para controlarlos. De lo contrario, las pantallas inteligentes se combinan con funcionalidades, tales como mostrar las letras de las canciones cuando reproduces música y desplazarte por tus fotos personales en modo ambiente.

¿Necesitas una?

Nunca fuimos grandes fanáticos de la Echo Show original. Era cuadrada y fea y no había suficiente contenido como para justificar la pantalla. Alexa funcionaba bien, como se esperaba, pero la experiencia en general no era significativamente diferente a la de una Echo Dot. La función de videollamada tuvo un atractivo limitado, ya que sólo te permitía hacer llamadas a otros propietarios de Echo Show y, a pesar de que ofrecía una plataforma para reproducir contenido de YouTube, Google rápidamente logró acceder a su servicio de video. En general, la Show enfrentó grandes dificultades para justificar la existencia de una pantalla adicional en tu casa, especialmente porque tenía el precio de una tableta muy decente, pero era significativamente menos funcional.

La segunda aparición más importante en esta categoría fue la Lenovo Smart Display ––la primera pantalla inteligente con Google Assistant–– y entonces cambió mi opinión acerca de la categoría en general. La disponibilidad de YouTube siguió, pero la pantalla de Lenovo también se veía elegante, era buena para realizar múltiples tareas y presentaba recetas paso a paso útiles e ilustrativas.

La segunda Echo Show de Amazon evolucionó y el resto de las pantallas inteligentes con Google presentaron fortalezas similares a las de la pantalla Lenovo. Las pantallas inteligentes aún no son tan funcionales como las tabletas. Dado que es probable que ya tengas un teléfono inteligente, un televisor y quizás una bocina inteligente, básicamente puedes replicar las funciones de una pantalla inteligente con tu tecnología actual.

Sin embargo, las pantallas inteligentes podrían resultar útiles, especialmente si deseas ayuda en la cocina o si tienes muchos dispositivos domésticos inteligentes. Para las tareas simples en las que puedes necesitar una referencia visual, como cocinar, son mejores que las tabletas, ya que tienen micrófonos de campo lejano que se supone que les permiten escucharte desde el otro lado de la habitación. Las pantallas inteligentes también tienen bocinas más robustos que las tabletas.

Gracias a los nuevos paneles de control para el hogar inteligente, la interacción con cualquier interruptor de luz o ventilador de techo que tengas conectado es más accesible para todos los miembros de tu hogar. A diferencia de un teléfono, puedes colocar una pantalla inteligente en una ubicación central para que toda tu familia pueda interactuar con una sin tener que pedirte tu contraseña. Es cierto, los miembros de tu familia también podrían darle órdenes de voz a una bocina inteligente menos costosa, pero con las pantallas inteligentes, ellos pueden tener una vista de todos los dispositivos conectados y controlarlos con un toque.

Por supuesto, no todas las pantallas inteligentes son iguales. Portal de Facebook está más enfocada en hacer videollamadas. Tiene Alexa, pero no ofrece los mismos controles táctiles, por lo que no podría ser tan útil en términos generales. Lo sabremos con seguridad cuando tengamos la oportunidad de analizarla. Google Home Hub también podría sacudir el escenario cuando salga en un par de semanas, por lo que es posible que quieras esperar para hacer una compra hasta que veas cómo estos dos contendientes se comportan bajo el microscopio.

Las pantallas inteligentes están frente a un gran momento como categoría, y si bien pueden no ser tan obviamente útiles como un teléfono inteligente o una bocina inteligente, las realmente buenas podrían ser una buena adición para muchos administradores del hogar.