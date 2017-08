CNET

Lo prometido es deuda: la bocina Google Home ya puede hacer llamadas a cualquier parte de Estados Unidos y Canadá.

Google anunció el miércoles que su bocina inteligente y la asistente virtual Google Assistant en los celulares compatibles ahora está habilitada para hacer llamadas gratis, a través de una conexión de Wi-Fi, a negocios y contactos personales. Lo único que los usuarios con la Google Home necesitan hacer es decirle al dispositivo, "Hey, Google call ...". Pero será sólo en inglés, porque fuera del app Allo, Google Assistant que impulsa la bocina Home, aún no habla en español.

Rishi Chandra, el líder del equipo de productos para el hogar en Google, había dicho durante la conferencia para desarrolladores Google I/O en mayo que esta función llegaría en los próximos tres meses. Antes, de eso, Google ya había capacitado a la bocina a poder distinguir entre las diferentes voces de los usuarios en un hogar.

Google dice que los destinatarios no sabrán quiénes están llamando (verán la frase "No Caller ID" o "Desconocido"), pero que para finales de año tendrán una manera de identificar a la persona que llama. Las personas con un número mediante Google Voice o Project Fi sí serán identificados. Google Home no podrá llamar al 911.

Y para hacerle competencia a su más grande rival, la bocina Amazon Echo, Google Home podrá también comunicarte con negocios y oficinas. Así que puedes hacer una cita con tu dentista, pedir flores de una florería o reservar en un restaurante sin tener que levantar el teléfono.

La función le llegará, poco a poco, a los usuarios en EE.UU. y Canadá a partir de hoy.