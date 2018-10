Google Home agrega efectos de sonido a los libros que lees con tus niños

Google

Con tantas distracciones, los papás cada vez tienen que ser más creativos para lograr que a sus hijos les guste leer libros. ¿Entonces, por qué no solicitar la ayuda de Google y Disney?

Google anunció este lunes que como parte de una colaboración con Disney ahora su bocina inteligente Google Home podrá ayudar a los papás a animar los libros que ellos les estén leyendo a sus hijos. En particular, los libros que la Google Home podrá acompañar son algunos de los de Disney, como Moana y Coco, que forman parte del catálogo de los libros infantiles Little Golden Books.

Según Google, la bocina Home seguirá a la mamá o al papá cuando estén leyendo en voz alta para así agregarle efectos de sonido a los cuentos. Además, y como suele ocurrir con los niños, si te saltas algunas páginas o pausas la lectura, la bocina entenderá y sabrá dónde puede seguir con los efectos o dónde añadir música ambiental para pasar el tiempo.

Los libros del catálogo de Little Golden Books a los cuales Google Home ya les puede agregar música y efectos de sonido son: Moana, Toy Story 3, Coco, Jack Jack Attack, Peter Pan, La Cenicienta (Cinderella), Alicia en el país de las maravillas (Alice in Wonderland), Los tres cerditos (The Three Little Pigs) y Mickey Mouse and his Spaceship. Para la época navideña también estará disponible Mickey's Christmas Carol.

Google nos confirmó que esta función está disponible sólo en inglés.