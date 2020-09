Hold for Me de Google es una función de teléfono que espera en la línea por ti

Google/Screenshot by Sara Tew/CNET

Google presentó la nueva función Hold For Me (algo como 'espera por mí') en su evento virtual Launch Night In el miércoles 30 de septiembre. En lugar de tener que esperar en el teléfono y perder horas —oyendo mala música o grabaciones que dicen que tu llamada es importante, pero no la atienden— esta nueva función deja que el Google Assistant lo haga por ti. Cuando por fin alguien atienda la llamada, Google te avisará.

La función Hold for Me (cuyo nombre en español aún desconocemos) estará disponible con los nuevos Pixel 5 y Pixel 4A. Durante la presentación, Google dijo que los usuarios con teléfonos Pixel de generaciones previas tendrán acceso a esta nueva función próximamente.

Además de los nuevos teléfonos, Google presumió su nuevo dispositivo de streaming Chromecast y Google TV, así como la nueva bocina inteligente Nest Audio.

El evento de lanzamiento de Google llegó a tiempo en concordancia con los tiempos que manejan las compañías de tecnología para que sus nuevos productos estén disponibles para el último trimestre del añ, que se caracteriza por los grandes descuentos y compras por las fiestas. El gigante tecnológico hace su presentación de hardware cada otoño en la ciudad de Nueva York, pero en esta ocasión se realizó de manera virtual debido a la pandemia de coronavirus.

