Google Go ya está disponible en todo el mundo

Google lanzó el martes 20 de agosto su aplicación móvil Google Go para los usuarios de todo el mundo.

Google Go, ya disponible en Android, permite buscar información en Google consumiendo menos almacenamiento interno y memoria, además de que no necesita una conexión a Internet rápida y tampoco estable. La aplicación ya existía en Android Go desde 2017 para algunos países; la disponibilidad ahora es global.

La nueva versión global de Google Go tiene apenas un tamaño de 7MB, permitiendo que el teléfono se mantenga rápido y sin ocupar mucho espacio. Google Go también crea versiones Web de las aplicaciones, permitiendo que las aplicaciones no se tengan que descargar y liberando espacio interno.

Google Go está disponible gratis en la Play Store y solo se necesita un dispositivo Android con Lollipop o más reciente.

Otra de las funciones de Google Go es la capacidad de usar Lens para traducir texto en una foto. La traducción se puede hacer de texto a texto o de texto a audio. Google mostró esta función de Google Go en el evento I/O celebrado en mayo pasado.