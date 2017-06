Google Fotos se actualiza para ayudarte a compartir mejor tus imágenes

Google

Unas semanas después de que la gigante de tecnología anunciara en Google I/O 2017 cambios al producto de fotografía, los usuarios de Google Fotos notarán que la aplicación ya es más inteligente.

Google este miércoles anunció que llegaron mejoras a Google Fotos. Usando tus hábitos anteriores y también el aprendizaje de máquina, por el cual el app puede identificar a las personas por sus rostros, el app comenzará a darte recomendaciones de las personas con quienes puedes compartir tus fotos o videos, e igualmente te dará sugerencias de las mejores fotos para compartir con ellos.

Además, si hay una persona en particular con quien compartes muchas fotos o videos frecuentemente, Google Fotos ahora te permite darle acceso a tu biblioteca entera. O si quieres, puedes personalizar el acceso a tus fotos, ya sea por fecha o por la foto de una persona en particular. Por ello, cuando subas las fotos a la biblioteca, Google Fotos automáticamente notificará a la otra persona de que has agregado más imágenes. Tu amiga o familiar podrá después guardar o descargar las fotos que desee a su propia biblioteca de Google Fotos.

Esta actualización de Google Fotos llegará pronto a todos los usuarios del app en Android, iOS y por la Web.