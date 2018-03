Google Fotos es más listo que tú a la hora de compartir fotos

Con Google Fotos, ya no vas a tener que preocuparte por encontrar -- y compartir -- esa foto perfecta.

Usando el aprendizaje por máquina (o inteligencia artificial), la aplicación podrá recordarte que compartas ciertas fotos, pero con quién compartirlas. La función, denominada Suggested Sharing en inglés, usará tus hábitos de compartir, seleccionará las mejores fotos y luego te recomendará con quién compartirlas basándose en quién está en las fotos.

Coming soon on #GooglePhotos, we're bringing more ways to share photos and hold onto the moments that matter most. #io17pic.twitter.com/QcU9Y7spFf