Stephen Shankland/CNET

Facebook no es la única gigante de tecnología que enfrenta problemas por publicidad antisemita. El programa publicitario de Google, según BuzzFeedNews, también permitió la compra de anuncios que se enfocaban en búsquedas que usaban ciertas frases racistas y hasta ayudó al comprador a encontrar mejores frases para llegar a su audiencia.

El medio dijo que probó comprar anuncios enfocados en frases como "la gente negra arruina todo" y los "sionistas controlan el mundo". ProPublica publicó una investigación similar el jueves que reveló que los anunciantes podían enfocar los anuncios para llegar a los antisemitas en Facebook.

Al crear las frases, BuzzFeed encontró que Google sugirió otros términos que el anunciante podría usar para conseguir mejores resultados. Por ejemplo, el escribir "por qué los judíos arruinan todo" supuestamente produjo sugerencias como "judío malvado" y "el control de bancos por los judíos".

Esta campaña fue eliminada por Google, pero supuestamente sólo después de que BuzzFeed le mandó una captura de pantalla con la campaña.

Sridhar Ramaswamy, el vicepresidente principal de publicidad en Google, dijo en una declaración que la meta de su equipo es detener la sugerencia de frases de búsquedas ofensivas, y que su sistema está programado para advertirle a los anunciantes que no pueden dirigir sus anuncios a usuarios que utilicen frases racistas en sus búsquedas.

"En este instante, no todos los anuncios se publicaron cuando aparecieron estas frases, pero no pudimos prevenir todas estas sugerencias ofensivas. Eso no es lo suficientemente bueno y no estamos dando excusas", dijo Ramaswamy. "Ya hemos apagado esas sugerencias y los anuncios que se publicaron, y trabajaremos más duro para evitar que esto vuelva a ocurrir".