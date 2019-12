Google está listo para una nueva campaña relámpago en CES 2020

Ben Fox Rubin/CNET

Si asistes al Consumer Electronics Show (CES) en enero, no tendrás que esforzarte mucho para encontrar a Google. Nunca es necesario.

Hace un año, en la edición 2019 de CES, la mayor conferencia tecnológica del mundo, el despliegue de Google fue a lo grande. El gigante de las búsquedas por Internet construyó una elaborada casa de diversión dedicada a Google Assistant, su asistente digital que compite con Alexa de Amazon y Siri de Apple. El edificio temporal de dos pisos incluía una atracción mecánica del estilo de "It's a small world", en la que el público debía utilizar el software de Google para ayudar a un padre frenético a cumplir con todas sus tareas del día.

El gigante de las búsquedas colocó las palabras "Hey Google", una de las frases que activan a su asistente digital, por todo Las Vegas, donde se realiza anualmente la feria comercial. La frase apareció también sobre una de las entradas principales del centro de convenciones de la ciudad, dando la impresión de que Google había obtenido los derechos sobre el nombre del edificio. (No era así). La compañía además convirtió el monorriel de la ciudad en vallas publicitarias móviles y contrató a un ejército de "Google Assistant" humanos que, vestidos de blanco, recorrían el área de exhibición.

Es muy probable que Google vuelva a apoderarse de la Ciudad del Pecado (como se conoce a Las Vegas) cuando se inicie CES 2020 en la segunda semana de enero, lo cual es hazaña bastante notable si se toma en cuenta que muchos consideran a Las Vegas como la capital mundial de la sobrecarga sensorial. Esta feria tecnológica ha aumentado su importancia para Google, empresa que está tratando de vender más dispositivos para consumidores que compitan con los de Amazon, Apple y Samsung. Y a medida que intenta llegar a esos consumidores, el gigante de las búsquedas por Internet está invirtiendo enormes cantidades de dólares en marketing promocional, al igual que todas las demás empresas de tecnología.

"En los últimos años hemos dedicado mucha energía a hacer conocido a Google Assistant", me dijo durante CES 2019 Scott Huffman, quien dirige la ingeniería que está detrás de Google Assistant. Para Huffman, un asistente digital no es muy útil si no sabes que existe.

Google se está enfrentando a todos los competidores en el segmento de asistentes digitales. Pero los rencorosos enfrentamientos que se han desatado entre Google y Amazon se han convertido en uno de los puntos focales de CES. En comparación con Google, Amazon adopta un enfoque más discreto. Pero si caminas un poco por el área de exhibición de la feria, te será difícil encontrar un dispositivo que no tenga la etiqueta "Funciona con Alexa" cada pocos pasos.

Es mucho lo que está en juego para Google en esta edición de CES. Había estado acercándose lentamente a Amazon en el mercado de bocinas inteligentes hasta este año, cuando el crecimiento de Google se estancó. La participación de la compañía en el mercado se redujo de aproximadamente 30 por ciento a 12 por ciento, mientras que Amazon creció de aproximadamente 32 por ciento a 37 por ciento, según cifras de Canalys. Por su parte, las empresas chinas Alibaba y Baidu surgieron como nuevas amenazas, y ambas también terminaron superando a Google.

"Amazon tenía una ventaja inicial y no la ha perdido", dijo Avi Greengart, analista principal de Techsponential. "Google necesita demostrar [que tiene] su propio impulso".

En el último CES, el gigante de las búsquedas por Internet dio buenas razones de por qué su software podría superar al de sus rivales. En dicho evento, la compañía anunció un nuevo "modo intérprete" que puede traducir conversaciones en tiempo real, una característica que se apoya en las formidables habilidades de aprendizaje automático e ingeniería de Google. A principios de este mes, Google llevó esta función a los teléfonos inteligentes. Ninguno de los asistentes digitales de la competencia tiene características tan ambiciosas.

Google ha realizado grandes inversiones en dispositivos para los consumidores. En un evento realizado en octubre, Google lanzó la cuarta generación de su emblemático teléfono Pixel, que cuenta con una cámara de alta calidad y tecnología de radar que permite controlarlo con gestos. La compañía también presentó nuevos enrutadores de malla y bocinas inteligentes. Y el mes pasado, Google anunció la adquisición por US$2,100 millones de Fitbit, el pionero de los dispositivos de monitorización de estado físico.

En su mayor parte, Google ha impulsado su hardware con miras a un objetivo: difundir Google Assistant por todas partes. En el evento de octubre, los ejecutivos de la empresa hablaron sobre su idea de "computación ambiental", una visión del futuro que incluye tecnología siempre activa y siempre conectada que pondría los servicios de Google a nuestro alrededor. Y el elemento central de esta estrategia es Google Assistant, una extensión del icónico motor de búsqueda de Google.

Como dijo Greengart: "Ya sea en computadoras, teléfonos o bocinas inteligentes, dondequiera que se haga una búsqueda, Google quiere ser parte de ella".

CNET en Español estará en Las Vegas del 5 al 10 de enero de 2020 para traerles todos los detalles de la gigantesca feria de electrónica CES.