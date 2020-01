Cámaras inteligentes Xiaomi transmiten contenido a extraños

Dio-V / via Reddit

En Año Nuevo, Dio le echó un vistazo a su Google Nest Hub y dio clic en la pestaña de la cámara para ver el video en vivo de su dispositivo Xiaomi, esperando ver las imágenes del pizarrón al que apuntaba su cámara.

En su lugar, Dio vio imágenes de la cámara de alguien más, la cual apuntaba a lo que parecía ser una cocina. Confundido, intentó varias veces ingresar al contenido de su dispositivo inteligente y en cada intento obtuvo resultados diferentes. Solo un par de veces obtuvo el video de su propia cámara.

En los resultados pudo ver a alguien en una sala, un bebé dormido, una persona sentada en una cocina y la imagen de un niño con sus juguetes. Esto según las capturas de pantallas que subió a Reddit el miércoles 1 de enero haciendo público el problema.

El neerlendés no dio su nombre completo por cuestiones de seguridad, pero dijo que su cámara y el Nest Hub contaban con la más reciente actualización del sistema cuando empezó a ver las fotografías de extraños.

"Me alegro de no haber tenido una [cámara] apuntando a nuestra cama o ducha", dijo en un correo electrónico. Al momento no está claro qué fue lo que causó que estas imágenes aparecieran en su Nest Hub.

"Somos conscientes del problema y estamos en contacto con Xiaomi para trabajar en una solución. Mientras tanto, inhabilitamos las integraciones de Xiaomi en nuestros dispositivos", dijo Google. La compañía no ha recibido más alertas relacionadas con este tema.

Xiaomi no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Los dispositivos inteligentes son conocidos por este tipo de problemas de seguridad, como cuando los hackers se aprovecharon del proceso de autenticación de Ring y hackearon los timbres inteligentes y acosaron a sus propietarios. Los problemas de seguridad en cámaras inteligentes ahora añaden una nueva razón para desconfiar de ellas, ya que los hackers podrían acceder a la transmisión en vivo de cámaras ajenas.

Dio dijo que no estaba haciendo nada malo cuando descubrió este error técnico, y que lo encontró por accidente cuando estaba probando su cámara inteligente Xiaomi Mijia la cual compró en junio por AliExpress.

Esta cámara puede vincularse con los dispositivos de Google Nest mediante la aplicación Mi Home, la cual Dio usa comúnmente.