Google afirma que 'no', Duplex no usará AI para reemplazar a los humanos

James Martin/CNET

La tecnología Google Duplex fue diseñada para trabajar por las personas -- no quitarles sus empleos, según Google.

Cuando Google reveló Duplex en su conferencia para desarrolladores este mayo, dejó a todos con la boca abierta. La tecnología es una expansión de la inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés) de Google Assistant y está supuesta a sonar más como un humano. Google dice que el propósito de Duplex es usar su AI para llamar a comerciantes de tu parte y conseguirte citas.

Ahora una compañía supuestamente quiere usar Duplex al reverso: de parte de los negocios para hablar con los usuarios. Según The Information, una compañía aseguradora que no fue nombrada investiga maneras de usar Duplex en los centros de servicios de atención al cliente.

Sin embargo, Google niega esto. Una portavoz de Google envió a CNET la siguiente declaración:

"Actualmente estamos enfocados en los casos cuando el uso de la tecnología Duplex es en favor de los consumidores para ayudarles a hacer las cosas, en lugar de aplicarlo a posibles casos de uso empresarial. No estamos probando Duplex con ningún cliente empresarial. Duplex está diseñado para operar en casos de uso muy específicos, y actualmente nos enfocados en probar el hacer reservas de restaurantes, de peluquería y en días festivos con un conjunto limitado de personas de confianza. Es importante que tengamos la experiencia correcta, y estamos tomando un medidas lenta y mesurada para incorporar los aprendizajes y los comentarios de nuestras pruebas".

El reportaje de The Information luego agrega que la compañía de seguros ralentizó su trabajo en el proyecto por dudas éticas. La idea de llamar a un centro de servicios de atención al cliente y no saber si hablas con un robot o un humano es desconcertante. Pero Google asegura que ese no será el caso -- todavía.