Google Duo ya permite enviar enlaces de invitación como Zoom: reporte

Érika García / CNET

El app de videollamadas Duo de Google ha estrenado una nueva función disponible en otras plataformas de la competencia como Zoom: los enlaces de invitación.

Google Duo anunció esta opción de enviar enlaces de invitación a través de una publicación de blog en mayo, pero la opción no se activó en las versiones del app para Android y iOS hasta unas semanas después, según Android Police. El medio fuente dice que se trata de una novedad que Google está activando desde sus servidores y que no necesitas actualizar o buscar una actualización para encontrarla disponible. Eso sí, ten en cuenta que podría tardar unos días en aparecer en tu celular. En el momento de la redacción CNET en Español no pudo comprobar que la opción esté disponible en ninguna de las versiones móviles de Google Duo.

Según las capturas de pantalla compartidas por Android Police, la nueva función se mostrará en la propia ventana del chat grupal y bastará con pulsar sobre las opciones de copiar o compartir en otra aplicación para hacer llegar el enlace a cualquier persona sin necesidad de tener su contacto en tu agenda.

Duo ha estado agregando recientemente nuevas funciones, como nuevos efectos y herramientas de dibujo durante una llamada, o la posibilidad de realizar videollamadas de hasta 32 personas, lo que le ha convertido en una alternativa potente frente a Zoom, Skype o FaceTime.