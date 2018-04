Google

Cuando las audiencias de cine estadounidense vieron por primera vez a Omar Sharif, él hacia una aparición reluciente, galopando desde un espejismo del desierto, montando en un camello en la épica película Lawrence of Arabia en 1962.

El viaje del actor egipcio lo llevaría a papeles principales en películas como Doctor Zhivago, Funny Girl y The Night of the Generals. Google celebró el cumpleaños del actor icónico el martes con un doodle animado, en donde aparece apuesto y elegante.

Sharif nació como Michel Demitri Shalhoub, en Alejandría, Egipto, el 10 de abril de 1932. Obtuvo una licenciatura en matemáticas y física de la Universidad de El Cairo y trabajó en el negocio de madera de su familia antes de viajar al extranjero para estudiar actuación en la Royal Academy of Dramatic Art de Londres.

Antes de Lawrence of Arabia, Sharif protagonizó éxitos egipcios como The Blazing Sun de 1954 --que coprotagonizó con su futura esposa, la actriz Faten Hamama--, A Rumor of Love en 1960 y 1961's There is a Man in Our House.

Pero fue en Lawrence of Arabia donde Sharif se desplazó del cine egipcio al estrellato internacional. Interpretando al guerrero árabe Sherif Ali, Sharif fue nominado al Oscar al Mejor Actor de Reparto y ganó dos Globos de Oro. Ganó un tercer Globo de Oro en 1966 por su papel titular en Doctor Zhivago.

Pasó a otras actuaciones aclamadas por la crítica como un patriota yugoslavo que intentaba salvar a su país de los nazis en The Yellow Rolls-Royce en 1965, como oficial de inteligencia alemán en The Night of the Generals en 1967, y como jugador furtivo en Funny Girl en 1968.

Por sus contribuciones al cine mundial y la diversidad cultural, Sharif fue galardonado con la Medalla UNESCO Sergei Einstein en 2005. Hubo un tiempo en que se ubicó entre los mejores pagados del mundo.

Sharif murió en 2015 a la edad de 83 años.