Google celebra el aniversario 155 de Juneteenth, fin de la esclavitud en Estados Unidos

Google

Juneteenth, una fiesta anual que se celebra cada 19 de junio, marca el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. También conocido como el Día de la Libertad o el Día del Jubileo, Juneteenth es una fiesta especial de celebración en 48 estados de ese país e incluso empresas como Spotify, Twitter y Lyft han agregado recientemente Juneteenth a sus calendarios como feriados oficiales.

Para conmemorar la celebración de este año, Google dedicó un doodle en video el viernes de 19 de junio de este año, al 155 aniversario del día en que el general del Ejército de la Unión, Gordon Granger llegó a Galveston, Texas y leyó una orden federal para abolir la institución de la esclavitud en ese estado.

Este año, el día tiene un significado especial, a la luz de las protestas de Black Lives Matter contra la injusticia racial y la brutalidad policial, provocadas por la muerte de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y Rayshard Brooks a manos de la policía.

El video doodle de Juneteenth presenta a LeVar Burton, conocido por su papel icónico en la miniserie de 1977 Roots, leyendo el primer verso del poema de James Weldon Johnson Lift Every Voice and Sing, conocido a menudo como el himno nacional negro. El video comienza con una representación animada de la Orden General No. 3: "Todos los esclavos son libres".

Este año, un puñado de compañías tecnológicas, incluidas Twitter y Uber, declararon a Juneteenth como feriado de la compañía. Google no llegó a hacerlo, pero sí alentó a sus empleados a cancelar las reuniones obligatorias.

Con la colaboración de Laura Martínez.