Google celebra el cumpleaños 94 del gran B.B. King

Google usó su doodle del lunes 16 de septiembre para celebrar a B.B. King, el rey del blues en lo que hubiera sido su cumpleaños No. 94. Se trata de una animación especial que traza los pasos de King desde una plantación de Mississippi hasta el estrellato musical y, como fondo, reproduce su versión de 1970 de The Thrill Is Gone.

Riley B. King, nacido el 16 de septiembre de 1925, en una plantación del Delta del Mississippi, cantó música gospel antes de mudarse a Memphis. Cuando trabajaba en la estación de radio WDIA fue apodado "Beale Street Blues Boy", en referencia a la emblemática calle musical de la ciudad. Luego su nombre se acortó a "Bee Bee" y más adelante a "B.B."

En 1949, King se dio cuenta de que había dejado su guitarra Gibson de US$30 en un club nocturno que se incendió luego de que unos hombres se pelearan por una mujer llamada Lucille. King se adentró corriendo al sitio en llamas para recuperarla. A partir de ese día, decidió nombrar Lucille todas sus guitarras para recordarse a sí mismo de "nunca hacer una cosa así".

El rey del blues saltó a la fama cuando su canción Three O'Clock Blues se posicionó en el No. uno de las listas de popularidad en 1952. Abrió un concierto para los Rolling Stones en 1969, y recorrió EE.UU. y el mundo después de eso. Su versión de The Thrill Is Gone le ganó un Grammy en 1970.

King fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987; colaboró con Eric Clapton y U2 e incluso convenció al entonces presidente Barack Obama de cantar algunas líneas de Sweet Home Chicago durante una actuación de 2012 en la Casa Blanca.

King murió el 14 de mayo de 2015, a los 89 años, y su cortejo fúnebre viajó por la emblemática calle Beale.