Google Discover te permite reportar noticias falsas: reporte

Google

Google agregó a su servicio de noticias, Google Discover, una opción para reportar contenido engañoso.

La opción ya está llegando para todos los usuarios, dice 9to5Google, y con ella podrás marcar en el servicio de noticias de Android si consideras que una noticia es falsa, pero también si es inapropiada o incita al odio. Las noticias reportadas serán revisadas por Google. La compañía se encargará de eliminarlas una vez haya comprobado que realmente se trata de contenido engañoso.

En el momento de la redacción, CNET en Español no pudo comprobar que la opción estuviera disponible. Según el medio fuente, las opciones que Google Discover agrega son "Ocultar esta noticia", "No mostrar historias de…", "No me interesa" y "Reportar contenido". Dentro de la opción de reportar contenido podrás elegir el motivo entre las opciones "Engañosa/Sensacionalista", "Violenta/Repulsiva", "Odio/Abuso" u "Otros".

La nueva función del servicio de noticias de Google llega en medio de la crisis del coronavirus, la enfermedad originada en China y que ya ha sido considerada como pandemia mundial. El coronavirus está siendo objeto de muchas noticias falsas en las redes sociales y además de Google, otras grandes tecnológicas como Twitter o Facebook están luchando para combatir la propagación de contenido engañoso sobre el coronavirus en sus plataformas.