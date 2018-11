Marrian Zhou/CNET

Una nueva herramienta de Google cuyo fin es el de ayudar a los usuarios de Android a controlar la cantidad de tiempo que pasan delante de la pantalla, ya está fuera de su fase beta.

La herramienta de bienestar digital (Digital Wellbeing, en inglés) ya está disponible oficialmente para los usuarios de teléfonos Pixel y propietarios de dispositivos Android One con Android 9 Pie. La noticia fue reportada el martes por 9to5Google.

Google lanzó esta herramienta para los usuarios de sus teléfonos Pixel en agosto, como parte de una versión beta exclusiva. La herramienta te ayuda a controlar cuánto tiempo pasas con tu teléfono celular cada día.

Un gráfico nos muestra la frecuencia con la que usas las diferentes aplicaciones y también puedes ver cuántas veces desbloqueas el teléfono o cuántas notificaciones recibes, dijo Google en una entrada de blog en agosto.

Los temporizadores de aplicaciones te permiten limitar el tiempo que pasas usando ciertas aplicaciones, y la función Wind Down pone tu teléfono en el modo No molestar con la pantalla en escala de grises a la hora de acostarte. También puedes activar el modo No molestar cuando estás cenando o hablando con tus amigos con solo colocar el teléfono boca abajo.

Google no es la única empresa de tecnología que está agregando controles de tiempo de pantalla. Apple reveló en junio características que les permiten a los usuarios monitorizar el tiempo dedicado a sus dispositivos y aplicaciones. Facebook por su parte, lanzó el martes una función llamada "Tu tiempo en Facebook", que te muestra cuánto tiempo pasas en la red social.

Puedes acceder a la herramienta de bienestar digital desde Google Play Store.